NÁCHOD - Galerie výtvarného umění zve do zámecké jízdárny na vernisáž Naše galerie, která se uskuteční v pátek 2. listopadu od 17 hodin.

V přízemí jízdárny budou vystaveny práce z výtvarné soutěže pořádané galerií pro občany Náchodska. Při zahájení se uskuteční vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům. V programu vernisáže vystoupí žáci ZUŠ Jaroslava Falty v Náchodě.

Zároveň je na ochozu jízdárny prodloužena retrospektivní výstava kreseb, koláží a objektů Vladimíra Holuba (1912–1995). Jeho v Čechách dosud málo známé dílo bylo znovuobjeveno v Německu. Obě výstavy potrvají do 18. listopadu a otevřeny jsou denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.