Interaktivní výstava odkrývá dětem a dospělým dva zvláštní světy, které ve své mateřštině poodkrývá sama autorka. "Deti sa na výstave ocitnú vo zvláštnom, ale nie neznámom svete. Pri prechádzke cez rôzne objekty a príbytky zistia – že ho dobre poznajú. Kto si v detstve nerobil skrýše a bunkre? Je v nich trochu tajomstva a tak blízko k divočine. Malý návštevník bude citlivejšie vnímať vzťah medzi svetom ľudí a zvierat – a takisto medzi našimi prirodzenými prostrediami, ako je mesto a príroda. Pochopí, že tieto dva svety sú iné, ale vôbec nie sú od seba až také vzdialené – že všetci sme súčasťou jedného celku. Jediná cesta je – porozumieť si," říká umělkyně Oľga Paštéková.

Autorka pomocí symbolů a fragmentů "známého" se snaží uchopit to, co teprve vzniká a rozvíjí se, aby upozornila na proměnlivost všeho kolem a na nové situace a vztahy, které mnohdy nečekaným způsobem utvářejí novodobou realitu. "Konstruuje prolínavý imaginární prostor na pomezí interiéru i exteriéru, který kombinuje industriální i přírodní prvky,“ vysvětluje kurátor Radek Wohlmuth a dodává: „Jakkoli má výsledek smyšlený charakter Oľga Paštéková přitom vychází z konkrétních indicií, prožitků, ale i městských areálů, ať se nacházejí v Košicích, Vítkovicích, nebo třeba právě Broumově. Při svém vizuálním přemýšlení se nezaměřuje jen na poměr člověka k proměněné krajině, ale například také na fungování divokých zvířat v průmyslovém terénu a urbánních celcích. Nejde jí přitom o to, hledat rozdíly, ale naopak to, co obě skupiny spojuje. Důležitým pojmem v tomto případě může být i „zabydlení“, tedy spontánní tendence společná lidem i zvířatům budovat i na těch nejnepravděpodobnějších místech zázemí, ať jsou to doupata, chaty nebo dětské bunkry.“

Výstav potrvá do 5. června a její součástí budou doprovodné programy pro školy i veřejnost. "Pro veřejnost a školní kolektivy chystáme oblíbené autorské workshopy a komentované prohlídky s autorkou, doprovodný program lektorského oddělení, ale i komentované vycházky broumovskou krajinou," doplňuje Kateřina Ostradecká ze Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.