/POZVÁNKY/ Výstava „Flóra, Flóra, Flóra!“ na ochozu zámecké jízdárny se zaměřuje na česká díla 20. a 21. století, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny. Navíc můžete vidět i díla úpické malířky Julie Winterové - Mezerové a malířskou instalaci Petra Fialy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavla Škaloudová

V Ratibořicích ožívají postavy z románu Boženy Němcové

Postavy, důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, přivítají návštěvníky na místech, kde se děj románu odehrává, a to od úterý do soboty vždy od 9 do 16 hodin. V zámku příchozí narazí na namyšleného komorníka Leopolda, pozdraví vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně je budou vyhlížet veselý pan otec mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle potěší setkání s laskavou babičkou a jejími vnoučaty. Od úterý do pátku je akce pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky.