„Hraji maminku, která by se ráda stala babičkou. Je to mile napsaná komedie, sama jsem ty pocity zažila, když dcery ne a ne se rozhoupat k nějakému mateřství. Tak mám k té postavě pochopení, že tlačí na svého syna, aby už konečně se svým životem něco udělal,“ popisuje svou roli s úsměvem Taťjana Medvecká.

Maminku hraje Kryštofu Hádkovi už podruhé. Poprvé to bylo v kriminálním seriálu Clona. Herečka také přiznává, že je to prvně, kdy v Hradci Králové není jen na otočku: „Je to ode mě hanebnost, ale já jsem teď zjistila, že jsem tady spala vůbec poprvé. Párkrát jsme tady hráli, ale staré město nemám vůbec prochozené, tak se těším, že budu mít aspoň půl dne volna a stihnu si Hradec trochu projít.“

Ani její filmový syn Kryštof Hádek času v Hradci zatím moc nestrávil. „Občas sem jezdíme hrát s divadlem a také je to pro mě takový bod na cestě, když jedeme na hory, že už začnu stoupat nahoru,“ odpovídá herec upřímně.

V připravované komedii je právě on tím tátou proti své vůli. „Moje postava se jmenuje Lukáš Kučera a je to zaměstnanec redakce časopisu Věda a vesmír. Jeho snem je podívat se do vesmíru, což nebudu prozrazovat, jak to dopadne. Myslím si, že to režisér s kameramanem natáčí moc hezky, že to bude obrazově taková neobvyklá, netradiční komedie a já jsem se při čtení scénáře dost bavil,“ chválí Hádek zbytek filmového štábu, a přitom vlastně objasňuje i to, proč se natáčí právě u hradecké hvězdárny.

Svatba i pohřeb

Hereckou partnerkou Kryštofa Hádka je slovenská kráska Kristína Svarinská, která nedá na své herecké kolegy dopustit. „Hraje se mi s nimi skvěle, je to fantastické. Musím říct, že mám velké štěstí, co se týče mých hereckých kolegů a partnerů. Myslím, že jsme si s Kryštofem sedli, že se nám daří sladit naše energie a doufám, že to bude vidět i na plátně,“ svěřuje se.

Filmaři roztočili romantickou komedii v Bratislavě a v Hradci zůstanou až do 3. listopadu. „Natáčeli jsme v nemocnici, uvnitř planetária, na náplavce, točit se bude ve vědecké knihovně, na hlavním nádraží a v jednom z hradeckých kostelů. Doufám, že neprozradím moc, když řeknu, že se tam bude točit pohřeb i svatba,“ vyjmenovává filmové lokace za Bontonfilm Lukáš Vedral. Režisérem připravované komedie je Tomáš Dianiška a v dalších rolích si zahrají třeba Anna Polívková nebo Pavel Soukup. Do kin má jít film Tátou proti své vůli příští rok v srpnu.