Hradec Králové – Devátý ročník festivalu se uskuteční ve dnech 19. až 21. srpna v hradeckém Festivalparku. Tahákem bude Talib Kweli a DJ Hi–Tech.

Tisíce milovníků hiphopové hudby se bavilo v pátek 21. srpna na letiště ve Festivalparku v Hradci Králové, kde pokračuje osmý ročník festivalu Hip Hop Kemp 2009. | Foto: DENÍK/David Taneček

Do vypuknutí devátého ročníku legendárního festivalu Hip Hop Kemp se pomalu odpočítávají hodiny. Letošní line–up slibuje pořádnou zábavu, ale nejenom hudba bude tím, co uchvátí návštěvníky.



Přinášíme další aktuální informace a novinky, které vás mohou ještě stále přilákat do areálu Festivalparku na hradeckém letišti.



V rámci Hip Hop Kempu se v pátek uskuteční speciální graffiti soutěž v rámci kampaně HELP - pro život bez tabáku. Soutěže se bude moci zúčastnit kdokoliv, kdo se v průběhu festivalu zaregistruje u stánku kampaně, který najdete v areálu, a vytvoří barevné graffiti s protikuřáckou tématikou pomocí laserové techniky na speciální HELP graffiti stěně. Vyhodnocení se uskuteční po skončení Hip Hop Kempu a autor nejlepší graffity malby bude odměněn sadou sprejů v hodnotě 2500 korun podle svého výběru z obchodu www.graffneck.cz.



Laser Graffiti nabízí šanci psát či kreslit na budovy, objekty a plochy obecně, a pak odjet a nezanechat po sobě kromě pozitivních zážitků a vzpomínek nic, co by mohlo někomu vadit a překážet. Jak řekl jeden amatérský básník: Když máš co, tak piš!



To však nebude jediné z lákadel. Co byste řekli na otázku: Chali 2na a Roots Manuva společně na jednom pódiu? Že nevíte. Odpověď je jednoduchá! Ano, je to tak.



Chali 2na, který vystupuje v pátek, přijede na Hip Hop Kemp o den dřív, aby mohl ve čtvrtek vystoupit s Roots Manuvou, a zahrát tak jejich společnou pecku „Join The Dots“. Pokud máte rádi Chaliho (nebo Chaliho v kombinaci s Manuvou), stůjte před hlavní stagí od 22 hodin.



A kdo další se na Hip Hop Kempu představí?



Letošní ročník sází na různorodost umělců: v několika hangárech a na hlavním pódiu se vystřídají interpreti z téměř dvaceti zemí světa.



Hlavním tahákem festivalu je dvojice Talib Kweli a DJ Hi-Tek (New York, Cincinnati) tvořící skupinu Reflection Eternal, která se za víc než deset let svého působení stala měřítkem toho nejkvalitnějšího amerického rapu. Letos vydala své druhé album Revolutions Per Minute a vy můžete být jedni z prvních, kdo ho uslyší naživo.



Kromě Reflection Eternal se mohou fanoušci těšit na spoustu amerického rapu v podání Boot Camp Click, Chali 2ny nebo Masta Ace a EdO G. Z headlinerů bude letos Anglii reprezentovat Roots Manuva se šesti alby a nehynoucím respektem na kontě, britští grimeoví šílenci Foreign Beggars a Grime AllStars s Ghettem, P-Moneym nebo Dot Rottenem. Z Francie dorazí člen kapely Fonky Family Sat l’Artificier a představí své nové album Diaspora. Francii bude reprezentovat také dvojice Beat Torrent, která to se svým elektro mixem již jednou rozhýbala v Praze.



Jako každý rok se na Kempu objeví také špička česko – slovenského hip hopu: od Kontrafakt přes Indy & Wich až po PSH. S novinkami přijdou nejen Peneři a jejich Epolog, ale i Prago Union, kteří na jaře vydali druhé album Dezorient Express. Celkem se můžete těšit na několik set vystupujících, kteří se za tři dny vystřídají na čtyřech stagích.



Stejně jako vloni, i letos Hip Hop Kemp nabízí kromě běžných lístků i VIP vstupenky s řadou nadstandardních služeb. Pro čtenáře Deníku však máme speciální nabídku:



Chcete ušetřit sto korun za vstupenku na Hip Hop Kemp? Stačí se zaregistrovat na adrese www.hiphopkemp.cz/denik, prokázat se originálním kuponem vystřiženým z Deníku (pondělní vydání) a sleva je ihned vaše. (ob)