Loňský rok, 29. září, uplynulo přesně pět let od vydání poslední řadovky Element rockové party Imodium, která o dva roky později ohlásila pauzu a její členové se věnovali jiným projektům.

Parta Imodium | Foto: Michal Havlíček

Jako blesk z čistého nebe tak fanoušky zasáhla zpráva o zbrusu novém singlu Střepy Tepy, který se objevil na všech obvyklých digitálních servisech v pondělí 31. října! Novinka, která je duetem s partnerkou frontmana Imodium Thoma Frödeho a autorkou textu Žanet., je zároveň předzvěstí jedinečného exkluzivního koncertu Imodium! Hostit jej bude 3. června 2023 jejich domovský festival Broumovská kytara a kapela v jeho rámci slibuje odehrát svůj historicky nejdelší koncertní set!

"Imodium je naše jediné dítě, které nikdy nepřestalo dýchat. Jako kapela jsme naposledy tvořili před šesti lety, je skvělý vědět, že nám to jde stále a stále nás to činí šťastnými lidmi. Žádný comeback se ale zatím nekoná, myslím že rozhodne velký koncert v příštím roce!" komentuje Thom novinku, která vznikla během neplánovaného setkání v jeho nahrávacím studiu, kde v té době v té době tvořil písně společně s Žanet. "Ve studiu to byla opravdu nečekaná spontánní akce, nicméně i tak můžete slyšet, že Imodium v nové nahrávce naznačuje zase jiný zvuk než bývalo zvykem. Posouvat se a překvapovat sebe i fanoušky bylo pro naši kapelu vždy důležité,“ komentuje kytarista Daniel Franc vznik písně a euforii z celého setkání, která ve spojení s čím dál silnějším hlasem fanouškům volajícím po "comebacku" vyústila v rozhodnutí píseň vydat a odehrát jediný exkluzivní koncert v tomto roce.

"Openair koncert bude svátkem fanoušků naší kapely. Hodláme návštěvníkům kromě koncertu nabídnout opravdové speciality, které budeme postupně zveřejňovat. Kdo má Imodium alespoň trochu rád, nesmí tam chybět. Nikdo neví, zda bude nějaké příště…," zve bubeník Kárl na akci, kterou ozdobí řada hostů jak v rámci line upu Broumovské kytary jako takové, tak samotného koncertu Imodia. Doplňující program pak bude taktéž kompletně spojený s kapelou Imodium, která svůj poslední plnohodnotný koncert odehrála v září roku 2019.