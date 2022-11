„Imodium je naše jediné dítě, které nikdy nepřestalo dýchat. Jako kapela jsme naposledy tvořili před šesti lety. Je skvělý vědět, že nám to jde stále a pořád nás to činí šťastnými. Žádný comeback se ale zatím nekoná. Myslím, že rozhodne velký koncert v příštím roce," komentuje frontman Thom novinku, jež vznikla během neplánovaného setkání v jeho nahrávacím studiu, kde v té době tvořil písně společně s Žanet. Ta ke skladbě dodává: "Nikdy v životě by mě nenapadlo, že kapela Imodium bude zpívat můj text. Je to zvláštní, krásný pocit."

OBRAZEM: Imodium pokřtilo dvojalbum Polarity

„Ve studiu to byla opravdu nečekaná spontánní akce, nicméně i tak můžete slyšet, že Imodium v nové nahrávce naznačuje zase jiný zvuk, než bývalo zvykem. Posouvat se a překvapovat sebe i fanoušky bylo pro naši kapelu vždy důležité,“ komentuje kytarista Daniel Franc vznik písně a euforii z celého setkání, které ve spojení s čím dál silnějším hlasem příznivců skupiny volajících po „comebacku“ vyústily v rozhodnutí píseň vydat a odehrát jediný exkluzivní koncert v příštím roce.

„Open air koncert bude svátkem fanoušků naší kapely. Hodláme návštěvníkům kromě koncertu nabídnout opravdové speciality, které budeme postupně zveřejňovat. Kdo má Imodium alespoň trochu rád, nesmí tam chybět. Nikdo neví, zda bude nějaké příště…," zve bubeník Kárl na akci, kterou ozdobí řada hostů jak v rámci line upu Broumovské kytary jako takové, tak samotného koncertu Imodia.