Sobota již tradičně bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké (udělované na základě promátého času při soutěžních projekcích) a ceny pořadatele festivalu (za nezapomenutelné role v komediálních filmech). Právě tu letos obdrží herec Petr Nárožný. O cenu diváckého smíchu zabojuje v předpremiéře film Zbožňovaný. O vstupenky na galavečer až do pátku soutěží diváci, kteří se fotí před festivalovou fotostěnou.

Točilo se celkem šestnáct dní a herci i tvůrci si pochavlovali prázdnou Prahu v době covidové. Vznikly díky tomu scény na Staroměstském náměstí a jiných místech, které by za “plného provozu” třeba vůbec nemusely klapnout. “My herci si vždy do filmu rádi dosadíme nějaký vlastní vtip nebo scénu. Třeba paní Janžurová, která hrála mou sousedku, na svou scénu napekla štrúdl, který původně ve scénáři vůbec nebyl. Já zase pro film sloužil francouzskou písničku,” vyprávěl Orozovič.

”Než jsem kývnul na natáčení, měl jsem pochybnosti. Ale nakonec se mi moc líbilo, jak tenhle film drží žánr romantické komedie. Není tam nuceně nějaký přesah, a tak to má být. Samozřejmě jsem také moc rád točil s režisérem Jardou Fuitem. A když jsem se dozvěděl, že moji polovičku bude hrát skvělá Verunka Kubařová, bylo to jasné,” prozradil herec.

Od osmi hodin bylo zase v kině plno. “Romantická komedie Jedině Tereza nalákala tři stovky diváků, z návštěvnosti máme letos opravdu velkou radost,” uvedl ředitel festivalu komedie Zdeněk Krákora. Diváci prosmáli 24,1 procent času a film je tak aktuálně na první příčce letošního žebříčku. Z plátna do Nového Města nad Metují pozdravil jeden z hlavních protagonistů Igor Orozovič.

Do své druhé poloviny se dnes přehoupl festival české filmové komedie, který od neděle hostí Nové Město nad Metují. | Foto: Michal Fanta

Do své druhé poloviny se dnes přehoupl festival české filmové komedie, který od neděle hostí Nové Město nad Metují. Včera se promítal film Mstitel, který sami tvůrci označují za snímek, která nemá hranice žánru ani vkusu. A diváci asi souhlasili, protože se smáli pouhých 2,5 procent času.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.