Zeptali jsme se ředitelky Kulturního a informačního centra Hronov Šárky Čmelíkové, zda pomyslnou smetanu neodfouknou opatření, která si opětovně vyžaduje koronavirová hrozba.

90. Jiráskův Hronov bude stále tím devadesátým v řadě, nikdy nepřerušeným. I přes všechna omezení bude program pestrý a mají se na co těšit jak milovníci divadla, tak i návštěvníci, kteří přijedou za nezapomenutelnou festivalovou atmosférou.

Festival se naplno rozběhne už poslední červencový den, takže se zdá, že ho nic už nemůže ohrozit. Ale přece… Je tu nedávný příklad z Ostravy, kde byl jiný festival zrušen den před jeho začátkem. Nemáte kvůli této hrozbě bezesné noci?

Hodně mě zpřísnění opatření směrem k ostravskému festivalu překvapilo. Nevím, ale nemyslím si, že situace by byla taková, aby se akce rušily ze dne na den. Stalo se, a v tu chvíli se moje spaní opravdu významně zhoršilo. Ono vám v tu chvíli dojde, že není rozhodující sledovat aktuální situaci a spojovat ji s logickým myšlením. K tomu opravdu víc není co dodat.

Návštěvníci si za poslední roky zvykli i na zahraniční soubory - dočkají se letos některých, nebo budou “Jiráskovky” ryze v české divadelní režii?

Jiráskův Hronov letos vzhledem k omezením opravdu neuvítá žádný ze zahraničních souborů a opravdu bude ryze českou záležitostí. Ovšem musím říct, že letos i přes všechna omezení, opatření, rušení všeho možného, má program Jiráskova Hronova "nabito ostrými" :-)

Vloni se odehrálo kolem stovky představení – s jakou porcí představení a na kterých místech Hronova se bude zvedat opona?

Letos se opona zvedne na dvou hlavních hracích místech v Sále Josefa Čapka a samozřejmě v Jiráskově divadel a to v hlavním divadelním programu. Jen na těchto dvou místech se během devíti dní festivalu odehraje pět desítek představení. Ovšem tady to nekončí a ani doprovodný program v parku nepostrádá kvalitních divadelních inspirací. Celý týden nás bude festivalem provázet divadlo KVELB, pouliční pohyblivé divadlo. Pohybovat se budou na svém opravdu ďábelském stroji mezi náměstím a parkem. Letos nikde nenajdete divadelní stan, přesunuli jsme vše pod širé nebe, všechna vystoupení budou na hlavním pódiu v parku A. Jiráska a vedle na trávě vznikne pódiu "v trávě". Když nebude zrovna hrát hlavní, tak se bude něco dít v trávě :-)

Kdo bude z Vašeho pohledu patřit mezi letošní trháky - čí vystoupení by si diváci neměli nechat ujít? Máte vy sama tip na něco co budete chtít vidět? A budete mít na to vůbec čas?

Diváci by si neměli nechat ujít celý festival a záleží na založení každého. Určitě ráda doporučím klasiku Světáky v podání DS Kolár z Police nad Metují nebo divadlo A. Dvořáka z Příbrami s Baladou pro banditu… a mnohé další, každý kousek stojí za to, za každým je spousta divadelní dřiny a největší odměnou je spokojený divák. Vážení diváci, přijeďte a určitě si vyberete, to můžu slíbit. Co si vyberu osobně? To jste trefil přesně, opravdu v tom bude hrát velkou roli čas a povinnosti spojené s pořádáním festivalu, ale určitě se o divadlo připravit nenechám.

K festivalu patří i doprovodný program – hudební koncerty, ohňostroj atd. To jsou akce na něž chodí stovky lidí. Budete muset dělat nějaká limitující opatření co do počtu návštěvníků?

V parku A. Jiráska nebudou chybět koncerty ať už tradičních kapel Heebie Jeebies, Warování, 6NaChodníku, tak i těch co tu jsou poprvé Totální nasazení, Doktor PP, United Flavours a další. Nebude se hrát v divadelním stanu, všechna vystoupení budou na hlavním pódiu a na pódiu v trávě za sochou A. Jiráska. V doprovodném programu myslíme i na naše nejmenší návštěvníky. Máme pro ně připravenou pohádku každý den, PrimaTvoření v parku a mnoho dalších aktivit.

A co oblíbený závěrečný ohňostroj?

Bohužel ohňostroj letos musí návštěvníci oželet, nejsme schopni zajistit povolené počty návštěvníků venkovních akcí. Zakončení samozřejmě bude a to takové, které k divadelnímu festivalu patří. Závěrečný průvod s lucernami nebo lampiony z parku na náměstí, bude doprovázen divadlem KVELB a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov. Na náměstí společně 90. Jiráskův Hronov ukončíme, ale to je ještě daleko a nás všechny čeká devět dní plných divadla, hudby a zábavy.

Zaujaly mě dva výrazy spojené s letošní přehlídkou - zatímco “Hronov Bude” zní optimisticky a nadějně, tak HronOff z anglickou příponou “vypnuto” jakoby naznačoval, že něco končí…

#HronovBude se zrodil letos a to v eufórii vzniklé situace, kdy jsme se pevně rozhodli, že do toho jdeme. Jiráskův Hronov nebyl nikdy přerušený i v těžkých dobách okupace se ochotníci tajně sešli a svůj festival si nenechali vzít. Naší povinností je v tradici pokračovat a předat ji další generaci v pořádku a nepřerušenou.

A HronOff? To je už dlouhodobě označení pro doprovodný program. Není to off ve smyslu vypnuto, ale off ve smyslu pryč - mimo a to je mimo divadlo. To byl řekněme původní význam a dál se tahle slovní česko - anglická spřežka prostě ujmula. Ve HronOff nehledejte žádný konec, naopak svobodu a vypnutí se od běžných denních problémů.

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově. Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se zde inscenace činoherního, pohybového a experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními v rámci festivalu probíhají výstavy, vzdělávací semináře a workshopy. Hlavní program tvoří výběr nejlepších inscenací z celostátních přehlídek, kam se probojovaly nejlepší soubory z krajských přehlídek. Festival vznikl v roce 1931 a nepřerušila ho ani druhá světová válka. Od roku 1991 se přehlídky účastní i zahraniční soubory, které však letos vzhledem k mezinárodním opatřením nemohou přijet. Jiráskův Hronov je kulturním dědictvím ČR a díky své kontinuitě a známosti u každého amatérského souboru v ČR patří k světově významným fenoménům. O mezinárodní prestiži svědčí vyznamenání AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association), která jej zařadila mezi sedm nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě.

Jiří Řezník