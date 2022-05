„Není tam už paní Bohdalová? Pošlete nám jí sem," apelovala bez ohledu na to, zda člověk patřil k organizátorům, nebo ne, jedna z fanynek před bočním vchodem kina na redaktora z tisku. Herečka přitom v kině ještě ani nebyla.

To Josef Abrhám, který později převzal ocenění za nezapomenutelné role v českých komediích, mezitím v bílé košili a černém obleku uvnitř trpělivě rozdával podpisy a poskytoval rozhovory novinářům. Byť byl velmi vytížen, nikoho neodbyl a působil velmi příjemně a skromně.

Zemřel Josef Abrhám. Oblíbenému českému herci bylo 82 let

Herec, známý snad všem českým televizním divákům jako Dalibor Vrána z filmu Vrchní, prchni či ze snímku Kulový blesk a mnoha a mnoha dalších, říká, že komedie jsou vůbec nejtěžším žánrem.

„Měl jsem velké štěstí, že s mým nudným ksichtem se mi dostalo kvalitních úsměvných situací. A to ten Svěrák a Smoljak odhadli, že jsem se někde vzdáleně podobal těm nudným ksichtům, ze kterých jdou úžasné duchaplnosti, a proto mě k sobě pozvali do práce," uvedl před osmi lety na festivalu Josef Abrhám. Kulový blesk či Vrchní, prchni, to pro něho byla vzácná setkání a je prý díky nim šťastný.

„Na komika nevypadám. Já jsem spíš takový trochu otravný, trochu protivný. Já dobře vím, jak vypadám a je mi to celkem jedno, ale vnitřně zábava je to nejlepší a také nejtěžší. Měl jsem naštěstí možnost přes činoherní klub a divadla vyzkoušet si humor před živými lidmi. Ti vám řeknou, tohle je směšné. Když je v sále ticho, tak se marně kroutíte a šklebíte a nic. A najednou něco. Tam byla ta největší škola, co je humor…," vzpomněl pan herec.

Psali jsme z Náchoda před 11 lety:

Havlovo "Odcházení" uvedl herec Josef Abrhám

Do kina prý podle tehdejších slov už chodil velmi málo. „Ale když je něco mimořádně zajímavého, tak jdu. Zamlada na Moravě jsem chodil skoro dvakrát týdně. To mně bylo čtrnáct a chodili jsme na všechno. Za dvě koruny i s nanukem. Užil jsem si krásných filmů, Vlasty Buriana, pana Marvana, grotesky, Laurel a Hardy, to vše byl úvod k mé profesi, tam jsem se vše vyučil, okoukal z plátna, jak oni to ti mistři dělají," vzpomínal v roce 2014 Josef Abrhám. Připomněl, že dříve také nebyla televize, a tak se do kina chodilo na všechno. „I na blbosti," dodal.

Když festival v sále kina slavnostně začal, náhle se ozvalo zvonění telefonu. „Vůbec se nestresuje, Jiřinko, vám to odpustíme," řekl následně moderátor Michal Jančařík Jiřině Bohdalové, jejíž telefon zvonil. Poté uvedl, že je rád, že v sále je ještě někdo, kdo má větší trému než on. Tím člověkem byl novoměstský starosta Petr Hable. Ten popřál organizátorům, aby se festival vydařil a uvedl, že ví, že organizace takové akce je náročná. „V Novém Městě se setkávám s tím, že zde festival není zcela doceněn," povzdechl si tehdy Hable.

Josef Abrhám.Zdroj: ČTK/Kateřina Šulová

Pak pozval na jeviště královnu české komedie Jiřinu Bohdalovou, která byla tehdy patronkou festivalu. Tleskal jí celý sál. „Já jsem si myslela, že budu prezidentka ještě na starý kolena, že bych tento titul získala. Patronka, mě nenapadlo, že je to nábožensky. Myslela jsem si, jestli to není ze zbrojního průmyslu od patrony," řekla Bohdalová s tím, že patronát přijala ráda.

Už kdysi převzala v Novém Městě nad Metují jednu z cen. „Mně se tu líbilo. Mám tu vázu taky, poznala jsem ji u Donutila a v bledě modrým jí mám taky a dobře se do ní dávají kytky," vzpomněla na dřívější ocenění. Vzápětí pochválila festival za jeho domáckost.

Audience prostě k Trutnovu patří...

Tehdy se v kině bude promítala pohádka jednoho ze členů poroty, scénáristy a režiséra Zdeňka Zelenky Duch nad zlato, kde Bohdalová účinkuje. A že to bylo v pátek třináctého, toho se herečka nebála. „Ale to je dobrý datum, mně se v pátek třináctého narodil vnuk, teda v říjnu, ale děla mi radost, tak by to mohlo mít spojitost…," uvedla tehdy Bohdalová.

Novou členkou poroty tehdy byla herečka Tereza Brodská. Moderátor Michal Jančařík prozradil, že ta si s sebou přivezla i nového čtyřnohého člena rodiny. Podle Brodské se však nedá poznat, jestli je to pes, protože je to kříženec snad i několika ras. Dva dny, po které už porota trávila v kině sledováním snímků, trávil prý v kině s ní. „Teda on to prospal," dodala Brodská.

Na festivalu se v roce 2014 utkalo devět filmových a šest televizních komedií. Soutěžili i amatérští filmaři či snímky studentů filmových škol. Na programu byla i celá řada doprovodných aktivit včetně výstav, koncertů a dalších akcí.