Jaroměř /FOTOGALERIE/ – První dubnový víkend odstartoval turistickou sezonu, v Josefově nabídli všem návštěvníkům pestrý program.

Dopoledne bylo otevřeno První vojensko–historické muzeum M. Frosta. Hodinu po poledni vyšel slavnostní průvod tradičních vojenských jednotek, který nejprve prošel městem, poté vkráčel do objektu Bastionu I Josefovské pevnosti. Tam již byly připraveny tři obranné šestiliberní kanony s názvy Jiří, Vlastimil a Josef, jimž požehnal Petr Boháč z místní josefovské farnosti.



Další kroky vojáků směřovaly do bývalého pevnostního příkopu, kde došlo k symbolickému aktu předání klíčů.



Poté, co správce podzemních chodeb převzetím klíčů oficiálně otevřel novou turistickou sezonu, nesly se vstupním areálem před zraky několika stovek lidí povely vojenských důstojníků, po nichž nastoupené jednotky v různobarevných uniformách spustily salvy z pušek. Začala lítá bitva o pevnost Josefov.



„Byla to improvizace bitvy, která tu ve skutečnosti nikdy neproběhla. Svedli ji vojáci, kteří byli oblečeni v uniformách 1866,“ řekla nám Olga Mertlíková, ředitelka jaroměřského muzea. Touto bitvou se zde sezona zahajuje rok co rok.

Zahájení turistické sezóny v Jaroměři – Josefově přálo počasí, návštěvníků, kteří se přišli podívat do podzemních chodeb, či shlédnout bitevní ukázky, bylo několik stovek. „Letošní účast byla vyšší než vloni, což nás samozřejmě velice mile překvapilo a potěšilo,“ uvedla ředitelka muzea Olga Mertlíková.

Lidé měli možnost posedět u stolů a ochutnat nabídku četných stánků s občerstvením. Nechyběly tradiční sladkosti pro děti v podobě cukrové vaty, pendreků a perníčků.



„Nejvíc se mi líbilo, když vojáci bojovali, jezdili na koních a stříleli z pušek. Byly to velké rány, někteří lidé si dokonce zakrývali uši. Mně ale tyhle rány vůbec nevadí,“ svěřila se Markéta Novotná, jedna z dětských návštěvnic.



Bitvu svedlo více než 150 vojáků. Ti přijeli z různých koutů republiky. „Byly tu vojenské jednotky z Hradce Králové, Brna, Předměřic, Nového Bydžova, Trutnova, Police nad Metují, Josefova, Písku, Mladé Boleslavi, Brandýsa nad Labem,“ prozradil David Doubrava, vedoucí provozu podzemních chodeb Josefov.



Po skončení bitvy měli lidé možnost navštívit zdejší podzemní chodby.



Od května pak budou moci návštěvníci procházet lapidárium, ubytovací kasematy a hlavní val. Sem lidé v posledních dvou letech z důvodu probíhající rekonstrukce nástupní rampy nemohli.

Jak David Doubrava zároveň dodal, další bitva vojenských jednotek je naplánována na letní prázdniny, kdy se v areálu zdejší pevnosti budou konat tradiční Josefovské slavnosti.