Tak by mohl znít aktuální inzerát mladého nadšeneckého těleso z Police nad Metují, které si říká Police Symphony Orchestra (PSO). Mladí symfonici se v průběhu své dvanácté koncertní sezony chtějí rozrůst o vlastní smíšený pěvecký sbor a právě nyní nabírají zpěváky.

Mladí poličtí muzikanti už v minulosti s pěveckými tělesy spolupracovali (Canto, Kühnův smíšený sbor…), takže propojení početného tělesa a sborového zpěvu už několikrát zažili. "Nové projekty však stále více ukazují, že specifický přístup orchestru a náročnost projektů je nutné propojit s podobně fungujícím hudebním organismem," vysvětluje zakladatelka PSO Petra Soukupová: „S nápadem přišel už před časem David Ostružár. Původně jsme sbor chtěli sestavit a využít pro projekty až v roce 2023. Ale přišlo to dřív a cítíme teď šanci, jak spojit nové hudební nadšence, kteří budou PSO dále rozvíjet. A protože se na podzim roku 2021 začal na Litomyšlsku kolem projektu „Hudba pomáhá“ formovat sbor pod vedením sbormistra Lukáše Hrubeše, rozhodli jsme se ho doplnit také o zájemce z našeho regionu a vytvořit tak početnou vokální součást PSO.“

Momentálně je tedy zhruba třicetihlavá část sboru v Litomyšli a zájemci se přidávají i z Královéhradeckého kraje. Zváni jsou všichni, kteří mají zkušenosti se sborovým zpíváním, umí zpívat z not a mají chuť se zapojit do originálních hudebních projektů šitých hudebníkům i posluchačům na míru. „Zkoušky pro zpěváky z Královéhradeckého kraje se budou konat v Polici nad Metují a z Pardubického kraje v Litomyšli,“ upřesňuje Petra Soukupová organizaci sboru. „Frekvence bude stejná jako u orchestru, tedy jednou za čtrnáct dní, první zkouška v Litomyšli se uskuteční 10. března 2022 a v polickém klášteře pak v sobotu 26. března 2022. Zájemci se mohou hlásit do 15. března 2022 na e-mail sbor@policesymphony.cz, kde jim následně budou zaslány další podrobnosti,“ uzavírá Soukupová a prozrazuje, že sbor PSO se poprvé veřejně představí na letošní zářijové benefici na Broumovském letišti.