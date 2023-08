/FOTO, VIDEO/ Kazma Kazmitch - tolik tajemství okolo jednoho filmu snad nikdy nebylo. A evidentně tato strategie rouškou tajemství zahalit film, občas něco nakousnout a pak zase zamlžit zabrala, o čemž svědčí zaplněné kinosály po celé republice. A Náchodsko nebylo výjimkou. Snímek "Onemanshow: The Movie" naplnil kina s nevídanou razancí.

Kazmův biják si podmanil kina na Náchodsku, diváci vzali kinosály ztečí | Video: Jiří Špreňar

Internetový fenomén a provokatér Kamil Bartošek, známý jako Kazma, jehož videa mají miliony zhlédnutí a vyvolávají kontroverzní přijetí, uvedl také na Náchodsku premiéru svého filmu. Dlouho připravovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali v nejpřísnějším utajení čtyři roky, se dočkal 17. srpna odhalení také v kinech v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Červeném Kostelci a v letním kině na Rozkoši.

Je krátce po půl šesté podvečer a před pokladnou náchodského Kina Vesmír je rušno. Do začátku netrpělivě očekávané premiéry zbývají minuty. "Je tu ještě někdo, kdo má rezervaci a nevyzvedl si lístky," zjišťuje paní pokladní, která by tak nevyzvednuté rezervace podstoupila dalším zájemcům, kterých zde čeká na svou příležitost celá skupinka. Kinosál i s balkonem nabízí 257 míst a zdá se, že najít volnou sedačku nebude jen tak. Fronta diváků se vine od vstupních dveří kolem šatny přes celý vestibul až ke dveřím kinosálu. Promítat se sice začalo o pár minut déle, ale to těm, kteří se usadili v hledišti, příliš nevadilo.

Kolem 200 diváků dorazilo na stejnou premiéru i do červenokosteleckého kina, které má kapacitu 218 návštěvníků.

Kazmova Onemanshow: The Movie disponuje nápady. Jako film ale nefunguje

Největší počet diváků vidělo ve čtvrtek Kazmův počin v novoměstském Kině 70. "Až na pár nevyzvednutých rezervací byla obě představení téměř vyprodána," uvedla pokladní Alena Wagnerová a prozradila, že kinosál má kapacitu 310 míst. Dvě promítání od 18 a od 20 hodin vidělo ve čtvrtek ze 620 možných míst 594 návštěvníků. "Když se ohlédnu za předchozími filmy, tak Barbie to zřejmě překoná, Top Gun II. také, ale Bohemian Rhapsody to ale podle mě nepřekoná," odhaduje,

Nadšen ze zájmu o čtvrteční premiéru byl i ředitel městského klubu v Novém Městě n. M. Zdeněk Krákora. "Myslím si, že kina mohou Kazmovi děkovat," naráží na jeho cit pro tah na branku, který se potvrdil v takřka všech vyprodaných kinech celého regionu Náchodska. Sám snímek ještě neviděl, protože v době návštěvnicky našlapané premiéry vypomáhal v kinokavárně. "Co jsem mluvil se svými známými, tak byli nadšený, dokonce jeden říkal, že to bylo v závěru až dojemný," prozrazuje Zdeněk Krákora, který v pondělí a úterý "dozoroval" nad prací odborné poroty, která hodnotila všech 11 soutěžních snímků blížícího se Festivalu české filmové komedie. "Jeden z porotců, který to viděl v předpremiéře mí říkal, že byl z Kazmova filmu úplně nadšený. Prý nic podobného v kinech nikdy nebylo a snímek má mimořádný přesah," dodal.

To si podle čerstvých ohlasů na sociálních sítích myslí i diváci. Pozitivních reakcí je převážná většina. Zdá se, že se Kazmovi povedlo naplnit jeho proklamaci, že tento film nevznikl pro filmové kritiky, recenzenty a ocenění akademické obce, ale je určen pro lidi.