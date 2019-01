Náchod - „Fauste, Fauste,“ promlouvaly tajemné hlasy ke Kašpárkovi. Byly to pekelné hlasy, které nabízely Faustovi svou službu. Takto začínalo divadelní představení v Domově diakonie ČCE – Betánie Náchod.

Do Betánie přijel zahrát známý loutkoherec Roman Bedřich Bauer, principál Boučkova loutkového divadla v Jaroměři. Pro obyvatele domova bylo loutkové představení příjemným zpestřením všedního života. Všem se velice líbilo. Nejvíce ocenili zručnost, nápaditost a schopnost herce, protože celé představení ovládal jeden jediný člověk. Pokud budete mít příležitost zajděte se podívat do Boučkova loutkového divadla v Jaroměři. Program loutkářů je bohatý a určitě si nějaké představení vyberete ať už pro sebe nebo svoje ratolesti. Na závěr bych chtěla ještě poděkovat Romanu Bedřichu Bauerovi a celému divadelnímu souboru za to, že celé představení obyvatelům Betánie věnovali bez nároku na honorář a svůj volný čas obětovali potěšení a pohlazení lidiček nemocných na duši. (Lenka Horáková)