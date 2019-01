Olešnice v Orlických horách /FOTO/ - Jako kokosy na sněhu si připadali studenti z Brazílie, Venezuely, Paraguaye, Bolívie či afrických Kapverd, kteří se vypravili na „lyžovačku“ do Orlických hor. Většina viděla sníh poprvé. V rámci výměnného mimoevropského programu a mezinárodní kreditové mobility (programu Erasmus) je hostí Univerzita Hradec Králové.

Na mírném svahu v Olešnici v Orlických horách umně kličkují mezi brankami mrňata, některá sotva odrostlá plínkám. Do zdolání kopečku mezi nimi se však pouští i dvanáct podstatně odrostlejších lyžařů, někteří poněkud exotického vzezření a v jejich očích je vidět možná ještě větší nadšení. A nevadí, že se co chvíli válejí ve sněhu. Většina z nich ho vidí vůbec poprvé. Přijeli spolu s instruktory z Univerzity Hradec Králové, kde v rámci výměnných programů studují.

„Je to tady úžasné. Já jsem z Kapverdských ostrovů a to, co vy tady máte na kopcích ve sněhu, to my máme u nás v písku a na tom se lyžuje,“ říká s úsměvem Jesicca, kterou držím za ruku, aby neujela, co chvíli jí i na rovince ujíždějí lyže dozadu. Také pro ni je to první zkušenost se sněhem. Ze začátku se spolu s ostatními snaží za doprovodu rad instruktorů vyšlapat kopec. Jde to ztěžka, stejně jako po pádu znovu se postavit na lyže.

Záludný je i dětský vlek

Po nějaké chvíli se už několik studentů chytá dětského vleku a končí na zádech. To je ale neodrazuje a zkouší to znovu. Pár jedincům se už podařilo vyjet až nahoru a pouští se ze svahu a docela jim to jde.

Skicentra hlásí skvělé podmínky



Orlické hory - Lyžařská střediska v Orlických horách hlásí skvělé podmínky. Běžecké trasy byly upraveny před víkendem rolbou z Deštného v Orlických horách, Orlického Záhoří, Olešnice a Říček.

„Asi jeden už stál na lyžích, ale všichni jsou v podstatě začátečníci. Jsou to studenti, kteří jsou u nás semestr nebo celý akademický rok. Přijíždějí k nám studovat v rámci výměnných programů z našich partnerských univerzit. Pětadvacet partnerských univerzit máme v latinské Americe, deset nebo patnáct v Africe a v Asii máme také. Máme tady pro ně připravené různé aktivity a mezi nimi i lyžování,“ vysvětluje děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová.

„Je to pro mě jedinečná příležitost zažít něco takového. Koukám na tu krajinu kolem, nikdy jsem nic takového neviděl. Ani sníh. Zdá se mi, jakoby lyžování bylo vaší tradicí. Je vidět, že vás to baví a já jsem rád, že jsem tady a můžu se to naučit. Nikdy jsem nelyžoval, nevím, jak všechny ty pohyby sladit dohromady. Těch informací je hodně najednou, jak mám stát, že to nejde brzdit,“ svěřuje se Alejandro z Bolívie. Další studenti pocházejí z Kolumbie, Venezuely, Paraguaye a Brazílie, odkud přijel i Daniel. „Oblíbil si s námi lyže natolik, že na ně vyjel už podruhé,“ dodává Josef Ležák z Univerzity Hradec Králové.