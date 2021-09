Závěrečný večer festivalu české filmové komedie uváděl moderátor Michal Jančařík, který připomněl, že letošní ročník provázely v jeho přípravě spíše dramata. "Ještě před prázdninami se nevědělo, jestli se festival bude konat. Důvod byl jasný - nebyly filmy. Naštěstí se s nimi pak roztrhl pomyslný pytel," byl potěšen, že si diváci do kina našli a pestrou soutěžní přehlídku vidělo 2165 diváků, což je nejvíce za poslední "pětiletku".

Moderátor si na podium novoměstského kina postupně pozval držitele cen nebo jejich zástupce. “Letošní ročník se totiž musel potýkat s jedním velkým problémem - plnými diáři tvůrců a herců. Ač jsme se s nimi domlouvali dlouho dopředu, často zněla stejná odpověď - točím, hraji, oprašuji, ač bych rád přijel,” okomentoval situaci provázející celý festival jeho ředitel Zdeněk Krákora. “V průběhu festivalu jsme ale po loňském úspěchu zařadili i online besedy, které se mimořádně vyvedly - kdo jiný dostal na plátno třeba Petru Hřebíčkovou s několikatýdenním miminkem v náručí?” dodal Krákora.

O držiteli sledované divácké ceny Novoměstský hrnec smíchu se rozhodlo až v samotném závěru. Pořadí na prvním místě se několikrát měnilo a nakonec se diváci nejvíce smáli předposlednímu soutěžnímu film Večírek v režii Michala Suchánka. Divácký smích hvězdně obsazeného setkání spolužáků po letech katapultoval na první příčku žebříčku smíchu. 29,4 procenta, to je výsledek, který dostal film na první místo. Keramický hrnec novoměstské keramičky Petry Bláhové tak poputuje Michalu Suchánkovi.

Organizátoři festivalu udělili cenu za nezapomenutelné role v českých filmových komediích Petru Nárožnému. Ten diváky příjemně překvapil už v pátek, kdy přišel milovníky komedie pozdravit z podia před filmovým plátnem. “Komedie, to je složité téma. Jsou lidé, kteří nesnášejí drastický humor, jiný nemusí agresivní, někteří nemají rádi lechtivý humor, tím se lišíme. Ale nemusíme se domluvit, musíme mít prostě rádi humor a smích,” vzpomenul na své role ve veselohrách herec, který si včera převzal cenu za nezapomenutelné role v komediálních filmech. "Já si vždycky připadám v těchto chvílích trochu nepatřičně. Nikdy jsem se necítil jako filmová star, to opravdu ne. Když mě obsazovali do filmu, vždy to začínalo jako - Pane Nárožný, je to sice malá, ale výrazná role. To je můj filmový osud,” zahájil svou řeč herec. “Jsem vděčný za jednu věc - vždycky jsem se snažil, aby tam ta sranda byla a aby měla lidský rozměr.”

Na závěr galavečera starosta města Nové Město nad Metují ukončil 43. ročník festivalu české filmové komedie a vyhlásil datum ročníku s číslem 44. Dnes už je jisté, že se za rok, v termínu od 11. do 17. září 2022, opět v novoměstském kině 70 setkají ty nejlepší komedie a jejich tvůrci. A samozřejmě - diváci.

Odborná porota ve složení Daniel Barták, Peter Beňa, Ondřej Kepka, Jiří Kunte, Věra Míšková, Jana Podskalská, Kamila Špráchalová, Zuska Velichová a Zdeněk Zelenka udělila tyto ceny:

Hlavní cena Zlatý Prim v kategorii nejlepší filmová komedie: Deníček moderního fotra

Cena za nejlepší režii: Jan Haluza za film "Deníček moderního fotra"

Cena za nejlepší scénář: Patrik Hartl za film "Prvok, Šampon, Tečka a Karel"

Cena Vladimíra Suchánka za výtvarný počin: Martin Štrba za kameru k filmu "Muž se zaječíma ušima"

Cena za výkon mladého umělce: Andy Fehu za film "Shoky & Morthy: Poslední velká akce"

Cena za nejlepší mužský herecký výkon: Martin Pechlát za roli ve filmu "Prvok, Šampon, Tečka a Karel"

Cena za nejlepší ženský herecký výkon: neudělena

Divácká cena Novoměstský hrnec smíchu: Večírek

43. festival české filmové komedie skončil. Zlatý Prim si odnesl Deníček moderního fotra, nezapomenutelné role přiřkly titul Petru Nárožnému. Novoměstský hrnec smíchu diváci udělili filmu Večírek.Zdroj: Michal Fanta

Pořadí na žebříčku smíchu:

1. Večírek 29,4 procent

2. Deníček moderního fotra - 27,7 procent

3. Jedině Tereza 24,1

4. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 21,5

5. Shoky & Morthy: Poslední velká akce 15

6. Ubal a zmiz 12

7. Matky - 11,2

8. Vyšehrad: Seryjál 8,6

9. Cesta domů 4,5

10. Mstitel 2,5

11. Muž se zaječíma ušima 2