/POZVÁNKY/ Od úterý do neděle se na zámku v Ratibořicích konají prohlídky v doprovodu schovanky paní kněžny, komtesy Hortenzie. Prohlídky jsou určené pro rodiče s dětmi od 4 let a začínají v 10, ve 12, 14 a v 16 hodin. Místa si raději předem rezervujte.

Ilustrační foto - ratibořický zámek. | Foto: Archiv České Skalice

Nahlédnete do světa čokolády

V novoměstském městském muzeu začíná úterním dnem putovní výstava zapůjčená z Muzea obchodu „Kouzelný svět čokolády“. K vidění bude denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 12,30 do 17 hodin. Výstava potrvá až do 28. září.