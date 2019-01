Po pondělním televizním vyřazování zůstali jeho fanoušci, obdivovatelé a především rodina v šoku: diváci jej poslali domů. Jan Bendig už nemá šanci stát se první Česko Slovenskou SuperStar.

Šok u televize

Jeho náhlý konec v soutěži, který čekal opravdu málokdo, viděli v malém domku na okraji Třebechovic pod Orebem Honzova máma s tátou a třemi sourozenci. Z televizoru před gaučem po celý přenos nespustili oči a drželi palce – stejně jako mnoho večerů před tím. Verdiktu diváků v první chvíli nechtěli věřit.

„Byl to v první chvíli šok. Snažil jsem se držet, ale nešlo to, tekly mi slzy,“ přiznal se včera dopoledne Honzův táta, osmatřicetiletý Jan Bendig starší. „Mámu to sebralo ještě víc, probrečela celou noc jako želva. To víte, máma…“

Ve velmi skromném domku, s malým trávníkem a ještě menšími pokoji, bydlí šestičlenná rodina Bendigů teprve chvíli. Znají ji lidé z ulice, ale na náměstí už téměř nikdo. Většina zdejších je ovšem nadšená Honzovým talentem a SuperStar sleduje kvůli němu. „Byli jsme skálopevně přesvědčeni, že se dostane až do posledního finálového večera,“ shodují se sousedé. „Zasloužil by si to.“

Proměny v čase

Otec Jan Bendig mezitím doma, ve společnosti svého synovce Gejzy, vzpomíná na Janovu cestu úskalími SuperStar. „Kvůli soutěži jsme ho poslední tři měsíce pořádně neviděli, snad jen jednou týdně, protože jezdíme na většinu přenosů do Bratislavy. Proto jsme jeho změnu poznávali – týden od týdne byl jistější, vyspělejší, rozumnější. Strašně rád jsem ty změny na něm pozoroval, protože o tom, že má talent, víme dávno. Přihlásili jsme ho do SuperStar, protože jsme ho chtěli popostrčit dopředu. A to se podařilo,“ říká smířlivě otec Bendig a neustále stáčí zrak k telefonu. Téměř nepřetržitě vyzvání. „Volají mi lidé, které jsem v životě neviděl a ani nevím, kde vzali moje číslo,“ diví se. „Většinou novináři. Snažím se nikoho neodmítat, protože – až na pár bulvárních výjimek – cítím, že mému synovi lidé fandili a fandí.“

Klid v telefonu

Jan Bendig mluvil se svým synem v pondělí krátce po osudném vyřazování. „Strašně mě překvapilo, jak byl klidný. Obdivoval jsem ho. Pokaždé strašně brečel, když ze soutěže odcházeli jeho kamarádi – Denis Lacho, Monika Bagárová, Ben Cristovao… Odmalička byl takový – fixoval se na lidi kolem sebe.“

Nad otázkou, jak si vysvětluje synův náhlý konec v boji o finále, otec Bendig tiše přemýšlí. „Jsem jeho táta, pro mě je nejlepší. Věřím tomu, že i objektivně je lepší zpěvák než někteří z těch, kteří zůstali. To znamená, že důvod je někde jinde. Prostě neměl štěstí.“

Rodina Bendigů se na svého Honzu nesmírně těší. „Má ještě spoustu povinností do 20. prosince, kdy vyhlásí SuperStar,“ pokračuje Jan Bendig. „Teď bydlí u Denise Lacha – jeho maminka mu to nabídla, ať to má blízko do Košic, kde bude v sobotu autogramiáda. O den později přijede konečně domů a pak strávíme konec roku všichni pohromadě. Všechny naše děti budou doma, protože tak to má o Vánocích být.“

O svátcích pak prý bude čas probrat nabídky, které Jan Bendig mladší už během účinkování v Česko Slovenské SuperStar dostal. „Musí si ale nejdřív poradit se školou,“ usmívá se na rozloučenou náš včerejší hostitel.

