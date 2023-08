Exotické soubory se vrací. Po třech hubenějších a skromnějších letech přivítají opět na 69. Mezinárodním folklorním festivalu v přírodním areálu ve Smetanových sadech exotické soubory folklorní špičky nejen z Evropy, ale i z tisíců a tisíců kilometrů vzdálených míst Asie, Jižní a Střední Ameriky.

Kostarický soubor Compañia de Expresiones Culturales Costarricenses | Video: YouTube

"Minulé roky byly co do obsazení skromnější. Dá se říci, že co se týče počtu souborů a jejich exotičnosti, tak letos vracíme laťku na úroveň před covidového období v roce 2019," říká ředitel festivalu Tomáš Šimek. "Návštěvníkům festivalu se představí celkem 12 folklorních souborů. Těšit se můžete na soubory z Kolumbie, Kostariky, Indonésie, Španělska, Nizozemska, Itálie, Francie, Bulharska a samozřejmě také Slovenska a České republiky," vyjmenoval pestrou nabídku s tím, že první rozmanitá taneční přehlídka zúčastněných folklorních souborů se odehraje ve čtvrtek 17. srpna od 18:00.

Ve školní jídelně vyjdou vstříc požadavkům tanečníků

Vzhledem k tomu, že soubory z Kostariky, Venezuely či Indonésie vyznávají jiné kulturní prostředí, tak se jim pořadatelé snaží vyjít vstříc v plnění jejich požadavků. "Nejednalo se ale o nic mimořádného, žádné speciální požadavky neměli. Jedině členové indonéského souboru budou mít odlišnou stravu, protože z důvodů své víry nejedí vepřové," zmiňuje Tomáš Šimek, který si všiml další stravovací zvláštnosti. "Mezi vystupujícími narůstá počet vegetariánů a veganů. Ale to není výsada jen exotických souborů, to se děje i v Evropě," dodal, že i jim se festivalová kuchyně přizpůsobí. "Obědy a večeře se vaří ve školní jídelně vedle areálu. Vycházejí nám maximálně vstříc a dokáží připravit jídla přesně na míru skupinám, které mají určité požadavky," zmiňuje vstřícnost kuchařů a kuchařek.

Jak je již zvykem, první festivalový den opět odstartuje koncert v krásném venkovním prostředí festivalového areálu. Tentokrát to bude unikátní hudební projekt s názvem Janek Ledecký Symphonic, a pořadatelé slibují, že na něj posluchači budou ještě dlouho vzpomínat.



"Ještě jsou volné vstupenky, tak si ho nenechte ujít. Těšit se můžete na fenomenální hudební zážitek v podobě společného koncertu Janka Ledeckého s Filharmonií Hradec Králové a Ivanem Hlasem," říká Kateřina Hůlková, že publikum si bude moci premiérově vychutnat největší hity Janka Ledeckého v symfonické podobě mezi stromy.

Oříšek pro pořadatele: Ubytovat desítky účinkujících

Mezi nejpočetnější delegace patří rozhodně nejlepší kostarický soubor Compañia de Expresiones Culturales Costarricenses. Ten v plné sestavě čítá celkem přes 70 umělců, ale z hlavního města San José jich do Kostelce dorazilo "jen" 33, kteří nadchnou barevnými kroji a návštěvníky přenesou na pobřeží Střední Ameriky. S vysokými počty účinkujících se nabízí i otázka jejich ubytování. "Ubytovacích možností není nikdy dost," potvrzuje Tomáš Šimek, že ubytovat desítky a desítky účinkujících patří k nejnáročnějším logistickým úkolům celého festivalu. "Naštěstí máme letos novou lokalitu kde ubytováváme, takže jsme se s tím dokázali vypořádat. Ale na rovinu říkám, že těch kapacit stále nemáme tolik, kolik bychom jich potřebovali," přiznává.

Indonésané zahrají na bambusový ankglung

Ten, kdo chce co nejvíce ochutnat slavnostní atmosféry, by měl do festivalového areálu a přilehlého okolí vyrazit v sobotu. "Odstartujeme bohatým řemeslným jarmarkem s ukázkami výroby. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno přes dvacet různých dětských dílniček - prostě bohatý program pro celou rodinu, který plynule přejde v odpolední volbu nejoblíbenějšího souboru a večerního gala představení, kde každý soubor představí to nejlepší, co přivezl," nastiňuje sobotní program Tomáš Šimek, který doplnil, že z největší dálky do Červeného Kostelce to má indonéský soubor Kinanthi Budaya & Albayan, který dnes přilétne do Prahy. "Přivezou si s sebou tradiční hudební nástroje nazývané angklung. Hudební nástroj vyrobený z bambusu je uveden v seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví UNESCO. Je dokonce zobrazen na zadní straně mince v hodnotě tisíc rupií," prozradil ředitel festivalu na co se mohou návštěvníci letos těšit.

Přehledný program letošního festivalu:

Středa 16. srpna

19:00 - slavnostní zahájení, předání ocenění "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2022", koncert Janek Ledecký Symphonic (unikátní hudební projekt Janka Ledeckého s Filharmonií Hradec Králové a Ivanem Hlasem)

Čtvrtek 17. srpna

18:00 Soubory se představují – taneční vystoupení zúčastněných folklorních souborů

Pátek 18. srpna

15:00 - Zpíváme a hrajeme ve městě

16:00 - milovníci historie mohou těšit na již tradiční sraz veteránů

18:00 - Folklorní svět u nás

21:00 - Jihoamerický večer, kde představí to nejlepší ze svého umění soubory z Kostariky, Kolumbie a Španělska.

Sobota 19. srpna

Festivalový areál:

10:00 Řemeslný jarmark, dílny pro děti i dospělé a dětská herní zóna (dětské dílničky, ale také např. na Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty, jízdy na ponících, pohádky anebo Šaška Pěnkavu, který dětem zábavnou formou představí mnoho řemesel)

10:00 Mše svatá v přírodním areálu

14:30 Volba nejoblíbenějšího souboru

17:00 Pro potěšení i zábavu zahraje kapela Klapeto

19:00 Galapředstavení

Neděle 20. srpna

10:00 - průvod souborů ulicemi města

13:00 - závěrečný program v přírodním areálu a rozloučení se soubory.