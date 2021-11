Magická lóže Michala Siloráda Patrčky uspořádala před nadcházejícími Dušičkami mimořádné kouzelnické vystoupení nazvané „Odhalené tajemství Jardy Zacha“.

Areál u Muzea magie v Jaroměři tak získal ještě tajemnější tvář než za bílého dne. „I když nás myšlenka na noční akci napadla už dávno je toto dušičkové setkání premiérové. Když se to tu osvítí pochodněmi, tak to má mimořádnou atmosféru,“ říká Miloš Malý, že členové magické lóže se rozhodli nevlídný podzimní čas trochu rozveselit. A to se jim povedlo i když některá kouzla byla strašidelná