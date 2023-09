Dalšími produkcemi pokračoval v pondělí a v úterý 45. ročník Festivalu české filmové komedie. V novoměstském kině na začátku týdne soutěžili o přízeň diváků snímky Cool Girl a Grand Prix. Jisté je, že ani jeden z těchto snímků si diváckou cenu neodnese, neboť pomyslný žebříček smíchu vede se 17,3 procenty smíchu film „Život pro samouky", který v neděli celý festival odstartoval. Do nejvíce prosmátého filmu loňského ročníku ale stále chybí hodně smíchu - vloni kralovala komedie Mimořádná událost s 32,72 procenty prosmátého času.

Druhý festivalový den sršil vtipy před kinem i v něm. O cenu smíchu soutěžily snímky Cool Girl a Grand Prix. Před kinem odpoledne zahrála kapela Revival Kabaret, pánové Dubnička a Lahoda, kteří hudbu prokládají vtipnými scénkami. | Foto: Tomáš Menec

Unikátností festivalu komedie je právě tradiční a nejvíce ceněný Novoměstský hrnec smíchu - ten si odnese komedie, které se diváci nejvíce smějí. V publiku při soutěžním promítání sedí smíchoměřiči a se stopkami v ruce čekají na smích. Ti se při promítání snímku Cool Girl, který vypráví příběh tří dívek hledajících životní cestu, moc nenadřeli. Diváci se zasmáli pouhých 3,5 procenta filmu, což není pro komedii nijak extra lichotivá vizitka. „Smíchoměřičem se nestanete jen tak. Nemůžete se prostě zadívat do filmu a zapomenout, že pracujete. Vždy, když se začne velká část diváků filmu smát, stopky spustíte a vypnete ve chvíli, kdy smích ustane. A tohle hlídáte celý film,” vysvětluje ředitel festivalu Zdeněk Krákora.

Hádek zažil v reálu podobné chvíle jako ve scénáři

Úsměvné okolnosti provázely pak jednoho z favoritů festivalu, kterým byl snímek Grand Prix. Jednoho z protagonistů snímku Kryštofa Hádka, který původně měl cestu do Nového Města nad Metují, zastihl při telefonickém hovoru moderátor Michal Jančařík na benzínové pumpě. Kdo viděl film Grand Prix, jistě mu nebude divné, že zrovna filmový Roman (v podání Kryštofa Hádka vede pofidérní autobazar na okraji města), potřeboval vyměnit kola. „Na natáčení mě bavilo třeba to, že naše cesta ze severu Čech do Barcelony byla vlastně točená v reálném čase, reálné trase a v autě, které ve filmu hrálo," prozradil divákům v sále o natáčení snímku, v němž se svým filmovým bratrancem a kamarádem z vězení Štětkou (Štěpán Kozub) vydali na Velkou cenu Formule 1. Jak se ale ukázalo ani fenomén současného vtipu Štěpán Kozub nebyl zárukou pro zisk Hrnce smíchu, protože diváci se smáli celkem 15,72 procent času, což v prozatímní tabulce stačí jen na druhé místo.

Koupili si lístky na všechna promítání

Hlediště kinosálu vyprodala komedie Buď chlap! o čtyřicetiletém Pavlovi, který se konečně chce stát mužem. Do hlediště už třetí den zavítali také manželé Prchlíkovi, kteří letos nechtěli přijít o dobrá místa a hned po spuštění předprodeje si koupili vstupenky na všechna soutěžní promítání. „Jen aby vydrželo počasí. Užíváme si totiž i doprovodný program před kinem,” přejí si manželé. Ale ani oni svým smíchem této komedii k Hrnci smíchu nepomohou. Diváci se ale smáli „jen" 13,75 procent času, což ani v tomto případě první příčku neohrozilo. Na nejvyšší diváckou metu nedosáhne ani snímek Ostrov režiséra a scénáristy Rudolfa Havlíka. Vztahová komedie o tom, jaké by to bylo, kdyby na opuštěném ostrově ztroskotali Jana Plodková s Jiřím Langmajerem, si vysloužila 11,53 procent diváckého smíchu.

Novinkou letošního festivalu jsou divácké kvízy. „Před kinem kvíz pro dospělé a v kině dětský kvíz,” připomněl ředitel festivalu Zdeněk Krákora. Ve čtvrtek odpoledne navíc přímo v hlavním sálu kina 70 budou soutěžit rodinné týmy v Kahoot kvízu. „S otázkami jsme si hodině vyhráli .Troufám si tedy říct, že se soutěžící budou dobře bavit,” doplnil Krákora.

A jak vypadá žebříček smíchu v polovině festivalu?



Život pro samouky 17,3 %



Grand prix 15,72 %



Buď chlap! 13,75 %



Ostrov 11,53 %



Za vším hledej ženu 10,8 %



Cool girl! 3,5 %

Diváky a smíchoměřiče ale čeká ještě dalších pět soutěžních komedií. Dnes návštěvníci festivalu zavzpomínají na rok 1998 - o tom, jak jedno hokejové mistrovství může ovlivnit několik životů, pojednává komedie Děti Nagana. Po promítání si s diváky popovídá režisér snímku Dan Pánek a herci Tom Branton a Hynek Čermák. Právě poslední jmenovaný ztvárnil také jednu z postav v dalším soutěžním snímku - Vánoční příběh. Před kinem zazpívá Anna Julie Slováčková.

Pátek bude patřit vyhlašování cen odborné poroty, ceny divácké (udělované na základě promátého času při soutěžních projekcích) a ceny pořadatele festivalu (za nezapomenutelné role v komediálních filmech) - tu si osobně převezme Luděk Sobota. O cenu diváckého smíchu zabojuje poslední film - Přání k narozeninám.

Soutěžní program:

Děti Nagana (středa 13.9. tři promítací časy v 11, 13 a 17 hodin, pátek 15.9 v 11 hodin)

Píše se rok 1998, v japonském Naganu právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrávají a propuká davové šílenství. Dospělí získávají skoro ztracenou národní hrdost. Všechny malé děti chtějí být jako Jarda Jágr nebo Dominik Hašek. Mezi nimi je i Dom. Jedenáctiletý snílek, kluk z rozvrácené rodiny. Upíná se ke svému novému idolu. Dom by moc chtěl hrát hokej, ale jeho rodiče na to nemají peníze. A navíc ještě pochybují o synových schopnostech. Na promítání dorazí i „trenér" Hanek Čermák.

Vánoční příběh (středa 13.9. ve 20 hodin - vyprodáno)

Komedie s hvězdným obsazením, která se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse nebo Jiřiny Bohdalové až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla či francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda. Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni.

Buko (čtvrtek 14.9. v 17 hodin)

Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu dokážou postavit. Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře míněným radám svých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž.

Můžem i s mužem (čtvrtek 14.9. ve 20 hodin)

Čtyři kamarádky, každá narozená v jiném roce, přesto všechny v nejlepším věku, každá jiná. Dita chce, aby byli všichni lidé šťastni. Marta chce chlapa. Marie si přeje, aby se ten její vrátil. A Stella „je v pohodě“. Všechny ale doufají v zázrak. Scházejí se v tajuplném bytě, aby oslavily Martiny narozeniny. Oslavují ve společnosti lidí, které neznají. Během fantaskního večírku se ptají jedna druhé, odpovídají, vzpomínají. Odkrývají své sny, představy a touhy.

Přání k narozeninám (pátek 15.9. v 19 hodin - vyprodáno)

Líba má každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až do letošních narozenin. Její syn Petr má na tenhle rok jiné plány, a tak před rodinou předstírá nemoc. Letos chce totiž poprvé strávit narozeniny se svým přítelem Karlem, který má narozeniny ve stejný den. A Karel je pro zbytek rodiny Petrovým dlouho skrývaným tajemstvím.

Potvrzené delegace:



Hynek Čermák - Děti Nagana



Tom Brenton - Děti Nagana



Dan Pánek - režisér, Děti Nagana



Luděk Sobota - cena za nezapomenutelné role



Alice Nelis - režisérka, Buko



Tomáš Slavíček a Milan Enčev - Můžem i s mužem



Martin Kubačák - Buko