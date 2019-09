„Vzhledem k tomu, že mě vždycky fascinovala stará architektura - hrady, zámky nebo kostely, je pro mě prostor a atmosféra broumovského kláštera, kde se experimentální dětská galerie Lapidárium nachází, ideálním východiskem,“ říká autorka.

Anežka Hošková (1982) je jednou z nejvýraznějších absolventek intermediálního ateliéru Václava Stratila na brněnské FaVU. Jde o respektovanou vizuální umělkyni s výrazným kaligraficky utvářeným rukopisem, která se svobodným inspirativním způsobem pohybuje v rámci celého spektra výtvarných médií. Dlouhodobě se zabývá médiem kresby a malby, ale v posledních letech se soustředí především na techniku akvarelu. Její projekty mají často podobu scénicky utvářených instalací.

V Česku patří mezi umělce, kteří jsou nejvíc ukotveni v otevřené zóně alternativní kultury. Je členkou A.M.180 Collective, který provozuje od roku 2003 Galerii A.M.180 v Praze a spolupořádá každoroční festival současné alternativní hudby Creepy Teepee v Kutné Hoře, kam přiváží kapely z celého světa. Další koncety organizuje během celého roku v pražských klubech. S bratrem Jakubem Hoškem tvořila uměleckou dvojici Indie Twins, kdy vystupovali i jako DJs. V současnosti pouští Anežka hudbu pod pseudonymem DJ Black Dumpling.

Přestože na výstavě budou k vidění například vitráž, objekty nebo keramika, hlavní část jejího projektu bude představovat právě výběr akvarelů z posledních sedmi let. „Akvarel mám ráda, protože je to docela nepředvídatelná technika,“ vysvětluje autorka, „na jednu stranu je krásně ornamentální, ale tím, jak si vždycky dělá trochu co sám chce, se blíží nezávislosti přírody.“ Výstava, která vzniká klášternímu prostoru na míru, hodně pracuje s prožitkem místa. „Vzhledem k tomu, že některé věci se ukážou až během vzniku, nedá se ještě přesně říct, jaká bude,“ uvažuje Anežka Hošková, „ale mám pocit, že v ní bude zakletý určitý emocionální neklid a taky slza melancholie,“ uzavírá maminka čtyřletého Kajetána.

Výstava bude přístupná do 25. října. Její součástí budou i komentované prohlídky a workshopy pro děti s autorkou. Termíny zájemci najdou na webu kláštera.