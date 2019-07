Těšit se můžete na fascinující předchůdce dnešních rogal, vrtulníků, padáků a dalších létajících strojů sestrojených podle plánů z tajných da Vinciho deníků. Všechny vystavené exponáty jsou pohyblivé a návštěvníci si je mohou nejen prohlédnout, ale také rozhýbat svou vlastní silou.

Výstava se koná u příležitosti výročí 500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho. Otevřeno je v rámci otevírací doby zámku, a to až do prvního zářijového dne.