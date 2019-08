/POZVÁNKY/ Na sobotu i neděli zavítala do Železničního muzea Výtopna Jaroměř parní zahradní a parková železnice, na které se můžete i svézt.

Tip deníku | Foto: Archiv

Přidaly se k ní i další mašinky a hračky, a to například modelová železnice, železnice Merkur, parní stroj, plechové hračky z Kovapu, stavebnice Merkur a Seva či modely z Lego kostek od fanoušků této stavebnice. Prohlédnout si samozřejmě můžete celé železniční muzeum, a to v době od 9 do 16 hodin.