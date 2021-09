Pátek bude na festivalu jedna velká párty. A to díky doprovodnému programu i soutěžním komediím. O přízeň diváků budou usilovat komedie Shoky & Morthy: Poslední velká akce a Večírek režiséra Michala Suchánka. Před kinem 70 se zároveň bude konat tradiční Den s Českým rozhlasem, vystoupí dívky ze Stepíku Nové Město nad Metují a “kouzelník s kruhy” Patrik Jandejsek (ČeskoSlovensko má talent).

“Ve čtvrtek si na komedii Ubal a zmiz diváci zasoutěží o kožich, který měl na sobě na natáčení oblíbený herec Marek Lambora. Každý, kdo přijde, dostane šanci se zapojit do soutěže. Na večerní promítání komedie Deníček moderního fotra je už vyprodáno, proto nalákám koncert zpěváka Voxela na terase našeho kina,” uvedl ředitel festivalu Zdeněk Krákora.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.