V 11 hodin bude ve farním kostele sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá, následovat bude požehnání pilotům, spolujezdcům a jejich strojům na náměstí. Připravena je exhibice Car Deadlift v podání mistra světa v silovém trojboji Martina Horáka.

Závody v koloběhu se pojedou od kravína ve Žďárkách

Všechny fanoušky a příznivce koloběhu zvou organizátoři na 1. kolo Rollo ligy a hobby závody do Velkého Poříčí u Náchoda (od soboty, 8.30 hod.). Letošní závodní sezona se rozeběhne v sobotu, a to rovnou na dlouhých tratích. Kvůli četným uzavírkám je trať změněna a pojede se od kravína ve Žďárkách. A ve 14.30 odstartuje hlavní závod mužů na 36 km a po nich pojede kategorie žen na 26 km. V neděli 28. dubna se jede časovka do vrchu z Hronova na Vysokou Srbskou. Trať je dlouhá 5 km. Časovka je náročná, ale není extrémní, střídají se mírnější a prudší pasáže a krásné výhledy. Vítězové se mohou těšit na originální medaile a hodnotné ceny od sponzorů.

Josefovské Čarování aneb Oslava jara

Čarodějné dílničky na výrobu masek a dalších nezbytných předmětů, focení v kostýmech, tajuplná hra pro malé i velké v josefovském podzemí se zapeklitými úkoly i stylové občerstvení. Inspirací pro konání této události je kniha Bájí a pověstí z Jaroměřska od Věry Sílové. Vybrané postavy z bájí a pověstí na jeden den ožijí. Pro návštěvníky budou mít připravené úkoly vycházející z těchto pozoruhodných regionálních příběhů. Během poslední dubnové soboty (od 13.00) vás organizátoři přivítají v jinak nepřístupném areálu Retranchementu XVIII josefovské pevnosti.

Vojenští historici vás provedou po pevnostech v okolí Náchoda

Klub vojenské historie Náchod vás zve na 6. ročník Velké provázecí akce po pevnostních objektech Běloveského pevnostního skanzenu, která se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Setkání účastníků je u objektu Voda v Náchodě – Bělovsi. Během procházky navštívíte všechny pevnostní objekty. Počet účastníků je omezený. Na akci je nutné se přihlásit předem, a to na e-mailu: exkurzebps@seznam.cz.