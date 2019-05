Soirée u vévodkyně za svitu svící

(3. - 5. 5. 2019 od 20.30 hodin)

Vydejte se na večerní prohlídky prvního patra ratibořického zámku. Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. Ve vstupní hale vás přivítají sklenkou vína. V průběhu procházky večerním zámkem se od zkušeného průvodce dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle. Romantickou atmosféru podbarví krátké hudební vystoupení a zažijete také jedno příjemné setkání. Na závěr pro vás bude připraveno posezení s černou kávou a koláčkem. Kapacita prohlídek je omezena. Vstupenky si raději rezervujte předem.

Nostalgické jízdy zahájí sezonu

(4. 5. 2019)

První sobotu v květnu zahájí Železniční muzeum Výtopna Jaroměř sezonu první letošní jízdou nostalgického vlaku taženého motorovými lokomotivami řady T211.0 a T211.2. Vlak vyrazí v 8.27 z Jaroměře do Hradce Králové, odtud zpět až do České Skalice. Poté celou trasu projede ještě jednou odpoledne a v 16.00 skončí zpátky v Jaroměři. Jízdenky můžete zakoupit u průvodčích. Muzeum bude celý den otevřené od 9 do 16 hodin a s jízdenkou z vlaku budete mít zlevněné vstupné.

Šmajd Novoměstskem

(4. 5. 2019 od 7.00 hodin)

Všichni bez rozdílu věku jsou v sobotu zváni na 19. ročník turistického pochodu Šmajd Novoměstskem. Jako každý rok na účastníky pochodu čekají čtyři pěší trasy a dvě cyklotrasy. Máte ideální možnost prožít pěkný den s rodinou a mezi přáteli. Startuje se průběžně od 7 do 10 hodin od sokolovny v Novém Městě nad Metují. V cíli v tábořišti na Rezku je připraveno občerstvení.