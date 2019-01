Hronov –Monika Bubeníčková vyrazí v sobotu 16. července na hronovskou pouť.

Monika Bubeníčková | Foto: Jiří Mach

Již od středy se začal plnit hronovský park A. Jiráska pouťovými atrakcemi, které nabídnou v hojném počtu návštěvníkům všech generací spoustu zábavy.



„Právě zítra odpoledne se chystáme s dcerkou a manželem navštívit hronovskou pouť. Na pódiu v parku je připraven zábavný program, tak se těšíme na některá vybraná vystoupení. Samozřejmě, že se zajdeme podívat i na atrakce, kde možná i některé s dcerkou navštívíme – uvidíme jak ji to zaujme. Pokud tam budou i stánky, tak je samozřejmě taky obejdeme – v loňském roce jich tam ale moc nebylo. Už to ale není tak jak to bývalo dříve na náměstí, tam bylo vše pohromadě a nabídka byla opravdu bohatá i s programem. Hlavně, aby v sobotu nepršelo a pak se všichni dobře pobavíme.“



Hlavní program začíná zítra od 14:00 hodin na pódiu, kde mimo jiné vystoupí děti z DDM Domino, Michaela Nosková, Tomáš Löbl, David Deyl a další. Pro děti je připravena soutěž s Agátou Hanychovou a Martinem Hranáčem a ve večerním vystoupení se představí kapela VaŤáK – Kabát Revival a to vše zakončí ve 22:00 hodin ohňostroj. (jim)