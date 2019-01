Náchodsko -Karolína Žďárská z Náchoda pojede na Den řemesel do polického kláštera.

Karolína Žďárská. | Foto: Regina Hellová

Chystám se s rodinkou v sobotu do nedaleké Police nad Metují, kde se koná Den řemesel. Moc se těším, hodně jsem o něm slyšela. Vím, že se jedná o zajímavou akci, kdy spousta řemeslníků předvádí své umění a v mnoha případech si dokonce mohou návštěvníci ledacos sami vlastníma rukama vyzkoušet. Na plakátu jsem četla, že letos by měly být v areálu tamního kláštera, kde se Den řemesel koná od devíti do pěti odpoledne, k vidění jak tradiční řemesla - paličkování, předení, drátkování či výroba skleněných ozdob, tak i kapka toho netradičního - výroba březových košťat, hrnčíř na kopacím hrnčířském kruhu, soustružník dřeva na šlapacím soustruhu, řezání klád, truhlárna s velkou sbírkou starého ručního nářadí, kování koní, stříhání ovcí, dále krejčovský salon, stará prádelna s valchou a neckami, či ruční pletení housek. Pořadatelé navíc slibují báječné občerstvení v podobě opečeného selátka, čerstvých koláčů, polického chleba se sádlem či oplatek pečených na staré oplatečnici. Tomu naše rodinka určitě neodolá!