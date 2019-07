V horkém letním podvečeru měli návštěvníci možnost zaposlouchat se do českého a polského repertoáru v podání členů polských smyčcových orchestrů Inter>CAMERATA a Komorního orchestru Radom pod dirigentskou taktovkou Jana Jakuba Bokuna. Poprvé se letos na festivalu rozezněl saxofon - v rukou polské saxofonistky Magdaleny Jakubske-Szymiec, v českých premiérách skladeb Łukasze Wośe. Na programu dále zaznělo Adagio pro smyčce Samuela Barbera a Sukova Serenáda pro smyčce.

„Druhý festivalový koncert byl mimořádný uvedením dvou českých premiér a přesahem do Polska, k našim sousedům. Koncert nahrával zkušený tým Českého rozhlasu Vltava, posluchači si tak budou moci koncert připomenout ze záznamu. Naše díky putují za našimi festivalovými návštěvníky, kteří tentokrát do festivalových kasiček přispěli dobrovolným vstupným ve výši 18444 korun,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová.



Třetí festivalový koncert zavede posluchače do martínkovického kostela sv. Jiří a Martina, kde se představí vítězové Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Broumovská klávesa 2019 Jan Schulmeister a francouzský klavírista Arthur Coatalen.

Kateřina Ostradecká