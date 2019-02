Nové Město nad Metují - Diváci se u snímku Babovřesky 3 režiséra Zdeňka Trošky, který soutěží na festivalu Novoměstský hrnec smíchu, v pondělí večer prosmáli během jeho promítání rovnou čtvrtinu trvání filmu.

„Komedie Babovřesky 3 byla soutěžní projekcí. V sále Kina 70 tak nechyběla trojice našich časoměřičů, která zaznamenala, že během promítání se diváci projevovali slyšitelným smíchem po dobu 1596 sekund, což je 25,82 procent z celkové stopáže filmu. Ta činila 6 180 sekund," sdělila ředitelka festivalu Ilona Daňková.

Snímek tak má na 37. ročníku festivalu české filmové a televizní komedie našlápnuto k získání pověstného Hrnce smíchu, tedy ceny diváků. Do konce festivalu však zbývá ještě řada promítání, a tak se ukáže, jestli nějaký další snímek nepobaví publikum víc.

Promítání snímku doplnilo tradiční setkání před oponou, kdy diváci besedovali se členy filmařské delegace. Ta byla početná. Kromě samotného režiséra Zdeňka Trošky přijeli herečky Jana Altmanová, Jarmila Bursová, Růžena Havlová, Jaroslava Ulrichová a herec Radek Zima.

Zdeněk Troška během své návštěvy například sdělil, čeho by v dobré komedii mělo být jen jako šafránu. „Jako šafránu by mělo být té každodenní obyčejnosti a vulgarity, která bohužel proniká na stránky knih a plátna kin. Já neznám skoro český film, kde by se nesouložilo, kde by herečka neukázala svoje přednosti a tak dále. Jestli se režiséři domnívají, že jsou tím odvážní, tak to zaspali dobu. To bylo možná odvážné před revolucí. Toho by mělo být v komediích opravdu jen trošku, jako šafránu. V nezbytně nutných případech," míní Zdeněk Troška.

A k tomu, co by naopak pořádná komedie potřebovala plnými hrstmi, dodal: „A čeho by mělo být naopak hodně? Lehkosti života, pohody, lásky a to přímo biblické lásky k bližnímu. O tom to je, aby se měli lidi rádi. Humor může být ironický, sarkastický, ale nesmí být sprostý. Komedie by měla být pohlazením, radostí a měla by být úsměvná od začátku do konce."

Hrnec už dostal

Troška v minulosti Hrnec smíchu dostal několikrát. Naposledy jej v roce 2004 obdržel jeho snímek Kameňák 2, u které se diváci smáli 30,10 procenta stopáže. O rok předtím Hrnec dostal Kameňák, u kterého se lidé smáli dokonce 36,75 procenta doby trvání filmu. Předtím si Hrnec smíchu odneslo Troškovo Slunce, seno a pár facek v roce 1989, kdy se lidé smáli 26,81 procenta doby trvání filmu a v roce 1991 se smáli u Slunce seno erotika 19,10 procenta trvání snímku.

Festivalové dění v pondělí začalo už v ranních hodinách, kdy se promítalo pro základní a mateřské školy pásmo pohádek. Odpoledne pak proběhl v sále Kina 70 workshop Ondřeje Kepky zaměřený na práci s fotoaparátem, kamerou, střihem a zvukem.Z doprovodných akcí velký zájem vzbudilo Čarování s bublinami Bubble show Pavla Rollera, na který navázal koncert muzikálové zpěvačky Ireny Kousalové. V 19 hodin se ve Společenském sále Kina 70 uskutečnila vernisáž výstavy Procházka historickým jádrem Nového Města nad Metují. Výstava je ke zhlédnutí po dobu konání festivalu.