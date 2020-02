Slavná inscenace ceněné komedie „Plný kapsy šutrů“ se hraje ve dvou představeních ve čtvrtek 6. února a v pátek 7. února od 19 hodin ve velkém sále Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě.

Plný kapsy šutrů. Herci Radek Holub a Miroslav Vladyka jsou zpět | Foto: Richard Kocourek

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany.