Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty uvidíte v náchodské knihovně

Všichni zájemci s hravou duší se mohou do 31. března přijít podívat do Městské knihovny v Náchodě na ručně vyráběné netradiční deskové hry a ponořit se tak do tajuplného světa jejich autora Jiřího Šebesty.

Jiří Šebesta a jeho hry | Foto: Opavský deník