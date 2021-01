S napětím byl první díl očekáván na Náchodsku, s nímž je spisovatelka Božena Němcová neodmyslitelně spjata. Divácké reakce na snímek o nejznámější české spisovatelce, která bořila vžité konvence, ale rozhodně nejsou jednotné. Zatímco někdo chválí výpravnost kostýmů, či expresivní herectví dvou protagonistů, jiným se nelíbí pojetí režisérky Lenky Wimmerové. Dalším mrzí, že se nenatáčelo třeba na autentickém zámku v Ratibořicích, ale na nedalekém opočenském zámku.

První díl si nenechal ujít ani autor čtyř knih o spisovatelce Boženě Němcové Jiří Uhlíř z Jaroměře-Josefova. „Režisérka se snaží o objektivní a vyvážený obraz dramatického soužití manželů Němcových. Z drobných epizodických motivů se autorky snaží vytvořit pravdivou mozaiku manželské koexistence,“ ocenil přístup filmařů. Neopomněl však zmínit, že autorky filmu příliš akcentují sexuálně erotické motivy. „I když chápu, že usilují o pravdivý vhled do manželského soužití a do koexistence Boženy a Josefa, tak na můj vkus se až příliš pitvají v intimním životě Barunky,“ mrzí autora knihy Božena Němcová ve filmu a v televizi, která byla v roce 1969 oceněna v Benátkách. „Obávám se, aby důraz na přílišnou sexuální erotičnost neoslabil umělecký účin televizní minisérie. Uvidíme, co přinesou zbývající tři díly,“ dodává Jiří Uhlíř.

To současného pantátu mlynáře z Babiččina údolí historické drama o Barunce Panklové překvapilo z jiného důvodu. Ocenil, že snímek nabízí pohled do historie bez růžových brýlí. „To tam je idealizované údolí i doba, jak to zná většina z nás z Babičky. Tehdejší realita pro běžného člověka nebyla žádná slast,“ předpokládá Míša Lokaj z Rudrova mlýna, který je jedním z dějišť románu Babička. Opakované intimní scény mu ale nevadily. „To už teď patří ke každému filmu,“ usmívá se provozovatel Posezení na mlejně, který v Babiččině údolí provozuje živnost už 16 let.