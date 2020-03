Kino Vesmír v Náchodě, které má kapacitu dvě stě míst, pustí do sálu povolených sto diváků. “Budeme to hlídat u pokladny a další lístky už zkrátka neprodáme. Tedy kdo dřív přijde, ten má větší šanci,” říká za provozovatele kina Romana Dubová. Dodává, že vzhledem k celorepublikovému zrušení premiéry filmu 3Bobule, bude muset dojít i ke změně programu. O té bude kino ještě informovat.

Ilustrační | Foto: DENÍK/ Hynek Šnajdar

Stejné opatření zavádí i novoměstské Kino 70. “Budeme promítat maximálně pro sto osob a apelujeme na rozumné chování diváků, že nebudou navštěvovat kino s příznaky nachlazení či jakékoliv nemoci. Do kina by samozřejmě neměli chodit osoby, které podléhají karanténě i lidé, kteří byli v rizikových oblastech před zavedením karantény,” připomíná Zděnek Krákora, ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují. Vzhledem k tomu, že je kapacita kinosálu přes 300 míst, diváci by se měli rozmístit tak, aby mezi nimi byla dostatečná vzdálenost. To však neplatí pro členy rodiny, ti mohou sedět vedle sebe. V novoměstském kině se sice neruší promítání, ale středeční koncert bratří Ebenů, který se měl konat 18. března, se neuskuteční. “Je nám to líto, ale nedá se nic dělat. Náhradní termín včas upřesníme,” dodal Zdeněk Krákora. Jak to bude s jarními trhy, které připadají na poslední den v březnu, zatím není jisté.