Světové i tuzemské hvězdy, ale i řada místních kapel a interpretů se v létě představí na hudebních akcích na Náchodsku. Pomyslná šňůra začala už v sobotu 3. června a během prázdnin postupně vyvrcholí metalovým festivalem Brutal Assault v Jaroměři a desítkami let prověřeným folklorním festivalem v Červeném Kostelci.

Brutal Assault v Josefově. | Foto: Ondřej Littera

Už v sobotu 3. června se v parku Dětské hřiště na Masarykově třídě v Broumově uskutečnila hudební přehlídka Broumovská kytara. Letošní 27. ročník byl ve znamení exkluzívního koncertu místní kapely Imodium, která v roce 2019 ohlásila pauzu. Mezi jejich hosty byly skupiny TH!S s Vojtou Kotkem, PF, Byt číslo 4, Kluci, Vivian, Žanet, Michal Skořepa, Láska, Mr. Moss! nebo Heebie Jeebies.

Velký, avšak zatím ojedinělý, návrat Imodia podle pořadatelů sliboval historicky nejdelší koncertní set skupiny, která poslední řadové album vydala před více než pěti lety a její členové se věnovali jiným projektům. Vloni na podzim však fanoušky překvapilo vydání singlu Střepy Tepy. Právě ten se stal předzvěstí koncertního návratu.

„Jako kapela jsme naposledy tvořili před šesti lety. Je skvělý vědět, že nám to jde stále, a stále nás to činí šťastnými lidmi,“ komentoval frontman Imodia Thom Fröde.

FOTO: Hronovské hádě láká děti do divadla

Ještě před prázdninami, v sobotu 24. června od 17 hodin, je na programu Revival Fest 2023 na koupališti ve Starkoči poblíž Náchoda. Vystoupí kapely Vaťák, Pikn Floyd revival a AD/DC revival. Vstupné v předprodeji stojí do 20. června 440 korun, na místě 550 korun.

Na dvoudenní benefiční festival Bez Šance Fest v Polici nad Metují, který se uskuteční v pátek 21. a v sobotu 22. července, přijedou téměř dvě desítky kapel. Představí se například skupiny E!E, Plexis, Punk Floid, N.V.Ú. nebo domácí uskupení Bez Šance. Devátý ročník akce má podle pořadatelů stejně jako ty předešlé přiblížit punkovou subkulturu lidem, kteří ji doposud vnímají spíše negativně. Výtěžek ze vstupného, které v předprodeji činí 477 korun, bude věnován oddělení dětské hemato-onkologie dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Chceme spojit příjemné s užitečným a ukázat lidem, že i zábavou se dá pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují,“ vzkazují.

V sobotu 22. července se na statku v Křinicích u Broumova koná Bigboš Fest Křinice 2023. Vystoupí kapely Vypsaná Fixa, Kluci a další.

K největším hudebním akcím v České republice, a ve svém žánru i na světě, patří festival Brutal Assault v Jaroměři-Josefově. Před pandemií koronaviru mířilo na východ Čech přes dvacet tisíc fanoušků tvrdé muziky. Letos se velkolepý metalový mejdan uskuteční od středy 9. do soboty 12. srpna.

„Budeme opět hostit až šílené množství kapel, což znamená 150 interpretů. To je číslo na hranici možného. Opět budeme mít takzvanou úterní předpárty, takže festival potrvá vlastně pět dní. Zůstává i pět pódií,“ popsal Pavel Pavlík z organizačního týmu přehlídky Brutal Assault a při otázce na největší letošní hvězdy neví, jak začít.

„Určitě k nim patří Obituary, Trivium, Napalm Deah nebo Agnostic Front, po několika letech přijedou Meshuggah, máme tam Deicide, Heaven Shall Burn. V podstatě z každého žánru tam bude světová špička a těch kapel je skutečně obrovské množství,“ vyjmenoval.

Vloni obohatili organizátoři program o řadu nehudebních atrakcí, což se osvědčilo. Podle Pavlíka se ukázalo se, že lidi jezdí na festival nejen za legendami tvrdé muziky, ale i za tím, co se děje mimo ni. „Je to vlastně pochopitelné, protože to množství kapel se nedá úplně ustát a lidé si tam potřebují i odpočinout a hledají i jinou zábavu. Kratochvíle se ukázaly jako dobrý tah a letos jejich portfolio ještě rozšíříme.“

1/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 2/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 3/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 4/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 5/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 6/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 7/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 8/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově. 9/9 Zdroj: Ondřej Littera Brutal Assault v Josefově.

Novinkou je program Brutal Kids. Zatím půjde o pilotní akci pro děti, která by však mohla příští rok přerůst v „něco většího“.

„Letos budou workshopy, kino nebo naučné programy týkající se ekologie nebo hudby. Příští rok bychom to chtěli ještě „nafouknout“, aby si rodiče mohli užít festival. To je asi největší letošní novinka. Nebude to vyloženě dětský koutek, ale vyhrazený prostor, kde budou mít svoje vlastní zázemí. Na závěr by měl proběhnout koncert všech dětí, které se zúčastní hudebních workshopů. Měly by rodičům něco zahrát,“ dodal Pavel Pavlík a potvrdil, že se i organizátoři hudebních akcí potýkají s výrazně vyššími náklady.

„Ceny všeho abnormálně vzrostly. Nejde jen o zázemí a servis, ale i o interprety. Ceny jejich honorářů nevzrostly o procenta, ale o násobky. Kapela, která kdysi stála několik tisíc si řekne o trojnásobek. Cena je letos zhruba 4,5 tisíce korun za celý festival, což je nárůst o několik set korun.“

Zatímco se oči fanoušků metalu upírají k josefovské pevnosti, v nepříliš vzdáleném Červeném Kostelci se o poznání déle koná další věhlasná akce, byť žánrově poněkud vzdálená. Do města na hranici Náchodska a Trutnovska se každý rok sjíždějí nejlepší folklorní soubory z tuzemska i zahraničí. Letošní 69. ročník začne ve středu 16. srpna ojedinělým koncertem.

„Zahajovací koncert obstará Janek Ledecký s Filharmonií Hradec Králové a Ivanem Hlasem, takže to bude unikátní hudební mix. Do neděle to potom už bude folklorní klasika. Nejexotičtější soubory přijedou z Kolumbie, Kostariky či Indonésie. Nejnabitějším dnem bude sobota, kdy máme připravené i různé atrakce pro děti nebo řemeslné trhy,“ shrnul ředitel Mezinárodního folklorního festivalu Červený Kostelec Tomáš Šimek.

Festivaly na Náchodsku:

24. 6. Revival Fest, Starkoč

21. 7. - 22. 7. Bez Šance Fest, Police nad Metují

22. 7. Bigboš Křinice, Křinice u Broumova

9. - 12. 8. Brutal Assalult, Jaroměř-Josefov

16. 8. - 20. 8. Mezinárodní folklorní festival, Červený Kostelec