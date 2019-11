Není všechno zlato, co se třpytí

/POZVÁNKY/ Vernisáží bude ve čtvrtek od 18 hodin zahájena v Lapidáriu broumovského kláštera výstava Davida Hanvalda „All That Glitters Is Not Gold“ (Není všechno zlato, co se třpytí). Výstava je o tom, že dobré umění se většinou netřpytí a všechny věci nemusí být vždy nutně tím, čím se zdají být.

