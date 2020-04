„Jsem 17letý Asperger se vším, co k tomu patří. Můj pseudonym pochází ze slova wizard, tedy čaroděj, kouzelník… Když jsem ho začal před několika lety používat, ani jsem nevěděl co to znamená,“ usmívá se plaše dospívající mladík, který začal malovat pomocí počítače asi před pěti lety. Ani jeho nejbližší nevěděli, že něco takového dělá, protože své grafiky po dokončení vždy smazal. „Teď je mi to zpětně docela líto,“ přiznává Wizardin. Poslední rok již ale svou tvorbu archivuje.

Odborníci jeho tvorbu oceňují

Přestože se nikdy o abstraktní umění nezajímal, tak jeho grafiky mají výraznou estetickou normu, což potvrzují i přední čeští grafici. „Mají v sobě estetické zanícení,“ říká autor Havlova neonového srdce na Hradě, český malíř a sochař Jiří David. V podobném duchu hovoří i přední český a evropský výtvarník v abstrakci a experimentu František Skála, který se k Wizardinově počítačové grafice vyjádřil velmi pozitivně. „Na mě to působí jako dílo absolventa AVU nebo UMPRUM."

O jeho nadání ještě donedávna nevěděla ani jeho matka. „Že takhle maluje jsem se dozvěděla teprve někdy před třemi, čtyřmi měsíci,“ usmívá se maminka Jiřina, a prozrazuje, kdy je její syn výtvarně aktivní. „Má to hodně navázané na emoce - když ho něco rozhodí, je naštvaný nebo naopak má velkou radost, tak sedne k počítači a něco namaluje. Někdy u toho sedí dvě hodiny, jindy pět hodin, ale také třeba po deseti minutách od toho odejde a pak se k tomu vrátí. Většinou ale ten obraz dodělá,“ říká.

Tím, že je s ohledem na Aspergrův syndrom limitovaný různými indispozicemi, tak málokoho do svého života vpustí. „Koho tam ale vpustí, tak si je opečovává a má je rád. Jsou to lidi, kteří se mu třeba už od útlého dětství věnovali,“ rozhlédla se Jiřina Roškotová po výstavní místnosti. „Třeba támhleta paní s ním od čtyř let procvičovala grafomotoriku, aby byl vůbec schopný udržet v ruce tužku. Ty vady byly tak zásadní, že považuji za zázrak, že funguje tak jak funguje,“ usmívá se, a připomíná, že o životní cestu jejího syna se zajímali i tvůrci pořadu Reportéři ČT a v televizi odvysílali příběh Zázračný Wizardin.

Výstavu přerušil koronavirus

Wizardin má za sebou i první velké představení své tvorby veřejnosti. Jeho březnová výstava v náchodském Bistru Pecka musela být ale záhy po vernisáži uzavřena stejně jako všechny další výstavní prostory v republice. „Ale po ústupu koronaviru bude pokračovat,“ ujišťuje výtvarník.

Stejně jako každý jiný student dodržuje Wizardin karanténu v domácím prostředí. Vytržení ze zaběhnutého systému školní docházky se ho dotklo více než běžných školáků. Nejvíce mu chybí kontakt se spolužáky. „Když mám splín, což je teď docela často, sednu k počítači a dodělávám mozaiku dvanáctiobrazce,“ svěřuje se svému deníku. Při vlastní tvorbě se podle svých slov dostává do stavu, kdy na nic nemyslí a jediné co vnímá jsou barvy. K tomu mu hraje jeho oblíbená metalová muzika.

Přestože Wizardin v době výstavy neuvažoval o prodeji své tvorby, zájem veřejnosti ho nakonec přesvědčil o opaku. „Už se mi ale pár lidí ozvalo, že by chtěli nějakou tu grafiku. Pravdou je, že tisk něco stál a nějaké ty náklady kolem taky. Mám totiž velké přání: koupit si výkonnější počítač a programy s velkou nabídkou odstínů různých barev, abych mohl tvořit co nejkvalitněji,“ prozrazuje na co by peníze utržené za své grafiky použil. „Jelikož studuje IT a multimédia a počítačovou grafiku, tak je to investice, která se určitě neztratí. Doufáme, že je to obor, který ho nějakým způsobem uživí,“ říká maminka Wizardina. „Ale jak to vypadá, tak snad jo,“ usmívá se s vědomím, že většina vystavených obrázků si našla své kupce.

Jiří Řezník