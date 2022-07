V pátek je na programu černá komedie "Žena, která uvařila svého manžela". Hra je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že „láska prochází žaludkem“.

Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství - téměř dvacet let, než se Kenneth, procházející krizí středního věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura představovala vše, co Kennethovi v manželství scházelo, ale brzy se mu milostná aférka vymkla z rukou a nastal kolotoč lží, výmluv, obviňování a rozvod.

V novém životě s Laurou však také nemá na růžích ustláno. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale vůbec neumí vařit! Z jejích kuchařských pokusů je mu zle. Znovu začíná kolotoč lží a tajných úniků do kuchyně bývalé manželky…Hra začíná v okamžiku, kdy Hillary (bývalá manželka Kennetha) chystá večeři na oslavu tříletého výročí svatby Kennetha a Laury.

Autorka sice předepisuje strohou scénu bez rekvizit a uniformní oblečení, aby veškerá divákova pozornost byla soustředěna na dialogy, ale zároveň rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro hereckou exhibici. Toto originální řešení manželského trojúhelníku, by měli shlédnout všichni, kdo někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo budou procházet.