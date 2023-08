Pevnost odolala! Tisíce návštěvníků festivalu Brutal Assault, kteří na většinu týdne proměnili Josefov na mezinárodní metalové městečko, od nedělního rána balí stany a opouští pevnost. "Děkujeme vám za další skvělý ročník! I když jsme se na začátku potýkali s vydatnými dešti, za vaší podpory vše proběhlo absolutně bezproblémově. Doufáme, že jste si 26. ročník užili tak jako my, těšíme se na vás 7.-10. srpna 2024," vzkázali pořadatelé fanouškům metalu s datem příštího ročníku.

Festival Brutal Assault | Video: Deník/Jiří V. Matýsek

"Byla to pecka, jako každý rok. O to bývá těžší návrat do běžného života, mimo úžasnou metalovou komunitu. Těším se příští rok zpět," loučil se nerad se skončeným festivalem jeden z tisícovek návštěvníků. Jak to na Brutal Assaultu vypadalo poslední koncertní den se můžete podívat prostřednictvím fotografií Michala Fanty.