„Musím říct, že jsem byla jako na jehlách, což přiměje člověka, aby se hodně soustředil. Je tu úžasná atmosféra a harfa ladila celou dobu, byť je venku asi tak 50 stupňů, a uvnitř v kostele je pochopitelně zima. To je vždycky pro každou harfistku horor… Adrenalin způsobil, že si vůbec nepamatuji, jaké to bylo. Ale myslím si, že se provedení líbilo, tak jsem moc ráda,“ uvedla po koncertě Kateřina Englichová. Festivaloví posluchači měli tak jako každý rok možnost podpořit koncert dobrovolným vstupným, které na konci festivalu míří pomoci kostelům broumovské skupiny. První z třinácti koncertů vynesl částku 20 180 Kč.

První červencovou sobotu zamíří festival do šonovského kostela sv. Markéty s koncertem rakouského souboru Aureum Saxophone Quartett. Koncert začíná opět v 18:00. Vystoupení čtveřice mladých hráčů na saxofony - rakouského souboru Aureum Saxophone Quartett - bude pomyslným návratem a oslavou živých vystoupení. "Soubor se měl totiž na festivalu před dvěma roky prezentovat naživo, pandemie ale zkomplikovala pořádání akcí pro veřejnost, a tak jejich koncert zazněl alespoň online. Protože ale nic nenahradí zážitek z živého vystoupení, oživí tentokrát neobvyklé spojení čtyř saxofonů prostory šonovského kostela sv. Markéty," zve Kateřina Ostradecká návštěvníky do svatostánku, který je zasazený do půvabné krajiny blízko polských hranic.

Michal Sedláček