Hronov – Psal se rok 1870, když se pár jedinců rozhodlo založit v Hronově tělocvičnou jednotu Sokol.

Letos tedy již uplynulo 140 let, co tato organizace na území města působí.



To byl jeden z důvodů, aby místní župa uspořádala oslavy na počest svého založení. V pátek v podvečer se tak v místní sokolovně sešli nejen členové a pozvaní hosté, ale i obyvatelé města, aby společně oslavili toto kulaté výročí.



Dalším důvodem tohoto setkání bylo ještě 75. výročí, kdy byla uvedena do provozu nová sokolovna, která po několika opravách slouží cvičencům do současnosti.



Starostka místního sokola Marie Jeřelová všem přítomným hostům přiblížila historii působení sokolů v Hronově včetně všech nelehkých období, kdy bylo jejich působení nežádoucí a zakazované. „Žádnému režimu se však nepodařilo vzít sokolům jejich ideu a pod různými názvy přežila jejich organizace do dnešních dnů, kdy se po roce 1989 vrátili k původnímu názvu TJ Sokol Hronov.



Co přát hronovskému Sokolu do příštích let? „Aby nám vydrželo pracovní nadšení, soudržnost, lví síla i sokolí vzlet,“ řekla starostka sokola Marie Jeřelová.

JIŘÍ MACH