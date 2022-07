Premiéru včera obstarala one man show s názvem Kolega Mela Gibsona. Herec Martin Trnovský zde ztvárnil herce provinčního divadla zatčeného za loupežné přepadení banky. Během necelé hodiny a půl publiku odvyprávěl svůj příběh o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem, a to jej zasáhlo na celý život.