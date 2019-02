Pardubice - Úspěšní muzikanti z Košic mají za sebou povedený koncert v malé hale pardubické arény.

POPULÁRNÍ SLOVENSKÁ SKUPINA NO NAME vedená charismatickým zpěvákem Igorem Timkem potěšila své příznivce v malé hale pardubické ČEZ Areny vydařeným koncertem. | Foto: DENÍK/ Luboš Jeníček

„Snažíme se šetřit čas. Proto i na koncerty nejčastěji jezdíme vlakem nebo létáme letadlem,“ konstatoval lídr populární slovenské skupiny No Name Igor Timko.

„Někteří z nás jsme se nechali před nedávnem okroužkovat, máme malé děti, a tak jsme se po nějakých jedenácti nebo dvanácti letech hraní rozhodli, že to s dopravou zkusíme trochu jinak,“ poznamenal Igor Timko.

„V podstatě máme dvě možnosti. Buď můžeme po koncertě někde chlastat do rána a pak se vrátit zpátky do Košic, nebo můžeme pro cestu domů využít i noc,“ prohlásil frontman kapely No Name, která své nové výběrové CD pokřtila v malé hale pardubické ČEZ Areny.

„Pardubice jsou z hlediska dopravy naprosto ideálním městem. Člověk může hned po koncertě nasednout do vlaku a už v noci nebo nejpozději ráno je doma. A pak je možné být plnohodnotný fotr, manžel, milenec, kamarád, zkrátka cokoliv,“ podotkl Igor Timko. „A i když za námi třeba na koncert přijedou někteří naši přátelé, tak se s nimi můžeme dohodnout na někdy jindy. V dnešní době už je pro mne zkrátka nepřijatelné strávit celý den a možná ještě kus dalšího cestou do Košic,“ nechal se slyšet zpěvák oblíbené slovenské partičky.

„Můžeme jet z Pardubic vlakem do Prahy a odtud letět až do Košic. Navíc už dneska máme mezi personálem kamarády, takže ani v tom není žádný problém,“ pokračoval Igor Timko, který si pochvaloval, jak se zlepšila kvalita železniční dopravy.

„Vlak je bomba. Cestujeme první třídou, kde se člověk může potkat s různými zajímavými lidmi. Takhle jsme poznali například mladou slovenskou herečku působící v Praze Lucii Šoralovou nebo úspěšného slovenského fotbalového rozhodčího Ľuboše Micheľa,“ pravil zpěvák No Name.

„A můžete vyjet třeba v 8.30 ráno, v devět hodin si dát hemenex, pak se do půl jedné prospat, potom si dát oběd, kávičku a o půl třetí odpoledne jste v Pardubicích na nádraží. A navíc se nemusíte bát, že to do vás někde nějaký debil v autě napálí,“ dodal charismatický frontman úspěšné skupiny, která si pardubický koncert náramně pochvalovala.

„Byla tu fantastická atmosféra, hodně lidí a prodalo se tu přes sto kusů nového alba. To je naprosto fenomenální. Myslím, že vydavatelé v Praze i na Slovensku budou spokojeně stříhat ušima,“ uzavřel Igor Timko.