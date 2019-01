Hradec Králové - Rockový nářez zažil v sobotu večer královéhradecký Aldis při hudební přehlídce nazvané Rockové Vánoce. Škoda, že přišlo málo lidí, takže vystoupení posledních dvou účinkujících museli pořadatelé zrušit.

„Omlouvám se za to, ale nebylo pro koho hrát. Tak bídnou návštěvnost jsem za dobu, co to pořádám, ještě nezažil. Nevím, čím to bylo a jsem hodně zklamán,“ netajil rozčarování pořadatel Roman Zavřel.

Zřejmě největším lákadlem bylo vystoupení kapely Škwor, která letos slaví desáté výročí existence.