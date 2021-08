Komorní akci, jež je již druhým rokem předskokanem odsouvaného pětadvacátého výročí festivalu Brutal Assault, navštívilo na 4 tisíce „mániček“. Mezi metalovými fanšmekry se dala zaslechnout polština, dánština, francouzština i norština. A všichni svorně tvrdili: „Je jedno, zda to byl loni Josefoff či letos Josefstadt. Pro nás je to náš Brutal a díky němu se svět zdá opět normální.“

To potvrdil i Pavel Pavlík z pořadatelského týmu Obscure Promotion, která do josefovské pevnosti přivezla pro milovníky tvrdé muziky na 40 kapel: "Jsem rád, že lidé, i přes současně zhoršené podmínky, vytrvali a vážili do Josefova cestu i z poměrně slušných dálek.“

A ti co dorazili, nelitovali. Josefstadt totiž po všechny tři dny nabídl velmi chutné menu rozložené na dvě pódia, kdy se jednotlivá vystoupení nijak nepřekrývala. Na malé stage v Octagonu tak hrála napíklad domácí death metalová omladina Sněť nebo zde zazněl snad nejměkčí set festivalu v podání prog-metalových Mindwork. Velká stage, která se příhodně nacházela ve stínu vysoké hradební zdi, patřila velkým jménům. Legendy německého trhrashe Destruction a S.D.I. se tu tak střídaly s domácí žánrovou stálicí Debustrol či blackovými Marduk.

Největší díl divácké pozornosti si pro sebe ukradli Švédové Hypocrisy, kteří se vrátili na pódia po třech letech a také Igorrr, kteří přivezli bizarní show, kde se v hlučném koktejlu střetávala opera s tvrdým metalem a hrubou elektronikou. To vše v krásném letním počasí. Všichni si festival užili, ale i tak odjížděli s malým otazníkem v mysli. Ten se týkal už dvakrát odsunutých narozenin Brutal Asaultu a hlavně kapel. Pro všechny má Pavel Pavlík dobré zprávy: „Pokud se už nestane nic nepředvídatelného, tak konečně příští rok tu pětadvacítku oslavíme. A to i s většinou kapel, které měly hrát na odložených narozeninách. Máme přislíbeno, že by tu v příštím roce mělo z původního setu hrát přes 80 procent kapel. A navíc by měl být jubilejní Brutal o den delší,“ uzavřel.