Na zdejší faře se dnes odpoledne odehraje architektonicko-výtvarná intervence příznačně nazvané Otázka Místa. Akce je počinem pětice mladých umělců, aktivně působících v oblasti od vizuálního umění přes design a architekturu až po hudbu. Jmenovitě se v rámci události, jež se bude odehrávat také na vybraných místech v okolí fary, budou prezentovat sochařka Eliška Perglerová, textilní návrhářka Štěpánka Večeřová, filmař Nikola Klinger, architekti Jiří Polák a Adam trefil a hudebník Lukáš Kosek. Výše uvedení autoři si kladou za cíl využít a abstrahovat aspekty svých dojmů z míst broumovské krajiny, které získali během tohoto jara, a to díky pozvání broumovského faráře Martina Lanžiho. Výtvarným způsobem by tyto dojmy rádi přetvořili a představili právě na dnešní vernisáži v 17 hodin na faře v Ruprechticích. Součástí vernisáže budou také zvukové intervence Lukáše Koska, jazzového kytaristy a zpěváka.

„Celkově se jedná o počin volného uskupení přátel a spontánní akci, vyvěrající z okouzlení tíživou krásou nejen barokní krajiny, ale historií i přítomností Broumovska,“ říká architekt Adam Trefil, který je jedním z pětice protagonistů.

Vernisáž si neklade za úkol spojit jednotlivá díla dohromady a představit je v jakési vysoké výtvarné formě. Stěžejním bodem je silná architektura dientzenhoferovských křivek a jasně ohraničeného území Broumovska. Díla, která vzniknou, budou drobnými architektonicko-výtvarnými zásahy do krajiny. K vidění budou přímo v areálu fary nebo v jejím okolí, včetně ruprechtického kostela.

Jedná se o druhý ročník takovéto akce, jelikož první proběhl již v roce 2019 v Benešově u Prahy, a to pod záštitou Muzea umění a designu a kurátorky B. Fickové. Projekt Otázka místa by se v mírně obměněném personálním složení měl dále stěhovat do dalších měst. "Akce, jako je tato, by se mohla pokusit znovuobjevit naši vnitřní poetiku, která je vázaná na místa, jichž si třeba už ani nevšímáme," dodává Trefil.