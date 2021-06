Po roční pauze se stovky milovníků metalu opět dočkaly a od čtvrtečního odpoledne v autokempu u rybníku Brodský (který nabízí příjemné osvěžení) se pod nemilosrdnými slunečními paprsky smaží v metalové pánvi. Vzhledem k tomu, že o konání festivalu se rozhodlo teprve před pár týdny, tak se návštěvníci museli obejít bez oblíbených soutěží.

Většina z celkem 36 kapel už má svoji produkci za sebou – až na jednu slovenskou výjimku to byly tuzemské partičky. „Všechny zahraniční kapely přesouváme na ročník 2022, jelikož nebylo vůbec jisté, že by se k nám vůbec dostaly,“ vysvětlili pořadatelé. Vrcholem dnešní produkce bude česká black metalová legenda Root (21 hodin), pak to rozjede Gutalax (22:20) a závěr bude patřit trochu symbolicky doom-metal kapele The Corona Lantern.