Česká Skalice – Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice se svými přáteli pořádá Benefici pro Japonsko, která se uskuteční v neděli 22. května od 14 hodin na zahradě Vily Čerych.

Vila Čerych | Foto: (om)

Je připraveno plno akcí a her pro děti a dospělé, např. malování, břišní tance a pohádka, počítá se i s odpolední svačinkou. Zahraje jedinečná českoskalická kapela Jo!SKA, vystoupí i pěvecký sbor Pěnice. Všichni účinkující se zřekli nároku na honorář. Vstupné organizátoři stanovili na 90 korun pro dospělé a na 40 korun pro mládež do 15 let. Vybrané finanční prostředky budou zaslány na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska v České republice jako příspěvek pro postižené nedávným zemětřesením. Záštitu nad Beneficií pro Japonsko převzal ing. arch. Pavel Hejzlar, prasynovec náchodského rodáka a nejen v Japonsku proslulého ing. arch. Jana Letzela. (fr)