„Když jsem dostala tuhle nabídku, jako první mě upoutalo charismatické spojení slov Periferie něhy… Uvědomila jsem si, že slovo periferie vyjadřuje a spojuje všechna moje životní i umělecká osudová témata. Vyjadřuje okraj – něco, co je stranou, na straně, opomenuté, nenápadné a také někdy přehlížené a vysmívané. A něco, co je na hraně. Na hraně přijetí, na hraně společenského přijetí, na hraně času nebo na hraně krásy,“ přiznala, že ráda fotografuje chátrající a zapomenuté domy. „Ke knížce Periferie něhy jsem tvořila ráda a ráda doplnila Evy odvážné a vážné a přitom vtipné povídky o lidských vztazích, lásce a sexualitě, doplnila jsem je svým viděním lidské i ženské svobody, něhy a touhy.“

Večer zpestřovala v několika hudebních vstupech salsa kapela Caribe, sensuální akrobacii v zavěšeném kruhu předvedla Kateřina Justová, jejíž křehkost a ženskost vyvažovali do genderové rovnováhy siláci z klubu broumovského armwrestlingu – to vše v kulise vystavených fotografií a pozdější fotoprojekcí ilustrátorky Vesny Walden, která novou knihu proložila vizuální dílem.

„Dlouho jsem přemýšlela, jak celou akci pojmout. Mnozí jste se ptali, o co vlastně jde. Na jaké nemravnosti či na jak moc šokující erotiku máte být připraveni? Zvažovala jsem tedy, co nabídnout. Hlavou se mi kromě hejna zapůjčených krejčovských panen honily i divočejší myšlenky. Jestli například nepůjčit od ochotných majitelek místo panen jejich sexuální pomůcky a i se jmenovkami místních dárkyň je zde vystavit. Velké, menší, s různými výstupky, programy, v barvách těla nebo třeba i v 50 odstínech šedi,“ přivítala žertem v duchu lechtivé náplně své knihy několik desítek návštěvníků od dětského po důchodcovský věk autorka.

Nový prostor industriálního sloupoví přestrojený za havanskou tančírnu byl místem pro urbex performanci Periferie něhy. Místo, kde ještě před několika týdny byla skládka, se změnilo v živý prostor, jehož tep vystoupal na horní hranici při rtěnkovém a šampusovém křtu stejnojmenné povídkové knihy Evy Kroupová. Stalo se tak 23. září, kouzlem nechtěného tak došlo k mimoděčnému propojení konkrétního dne s názvem jedné z povídek, protože na stejné datum odkazuje příběh Zabořil hlavu do výstřihu 23. 9.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.